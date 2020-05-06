تقرير جديد يلمح لقدوم كاميرا صغيرة جديدة من شركة Sony بحلول نهاية هذا الشهر

فاطمة أيت طالب - دبي - بفضل الكاميرات الخالية من المرايا التي تجمع بين الحجم الصغير وإمكانيات كاميرات DSLR، فقد أصبحت هناك حاجة أقل إلى الكاميرات الصغيرة. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من الكاميرات التي تحظى بشعبية كبيرة، مثل سلسلة كاميرات Sony RX Series من شركة Sony والتي يتم إستخدامها في الغالب من قبل أصحاب الفلوجات ومستخدمي اليوتيوب كبديل لكاميرات DSLR الكبيرة أو الكاميرات الخالية من المرايا الباهظة.

إذا كنت مهتمًا بالحصول على كاميرا جديدة صغيرة من شركة Sony، فقد تكون محظوظًا لأنه وفقا لتقرير من مدونة Sony Alpha Rumors، فيبدو أنها حصلت على معلومات من مصادر مطلعة على خطط Sony تفيد أن هذه الأخيرة تعمل على كاميرا صغيرة جديدة سيتم الإعلان عنها نهاية هذا الشهر.

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الآن، قبل أن تصبح متحمسًا جدًا لإحتمال وصول كاميرا Sony RX جديدة، فهذا التقرير الجديد يلمح إلى أن هذه الكاميرا قد لا تنتمي بالضرورة إلى سلسلة Sony RX Series. بدلاً من ذلك، يمكن أن تنتمي إلى سلسلة أخرى، وقد تكون كاميرا أفضل من كاميرات Sony RX Series. ربما تتطلع شركة Sony إلى إستبدال سلسلة Sony RX Series الخاصة بها؟ من يعرف.

في كلتا الحالتين، يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن الكاميرا الصغيرة من شركة Sony لقت قبولاً جيدًا وإذا لم تستمتع بفكرة إستثمار الكثير من المال في العدسات، فقد يكون من الجيد بالنسبة لك مراقبة الوضع وإنتظار لحظة الإعلان الرسمي عن هذه الكاميرا الجديدة.