إمرأة تستخدم Apple Watch لتُبرهن لأطبائها أنها تعاني من مشكلة في القلب

فاطمة أيت طالب - دبي - غالبًا ما يوصى بعدم الإعتماد كثيرًا على الميزات الموجودة على ساعاتنا الذكية، مثل ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG المدمجة في الساعة الذكية Apple Watch، والإعتماد بدلاً من ذلك على المعدات الطبية الإحترافية. هذا يعني أنه لا يجب أن تعتمد بنسبة 100 في المئة على قراءات هذه الميزات للتشخيص الذاتي، ولكن بدلاً من ذلك يمكنك أن تأخذ القراءات كعلامة على أنه يجب عليك فحص نفسك.

فيما يبدو وكأنه تطور في الأحداث، كشف تقرير من مجلة European Heart Journal عن حالة تتعلق بإمرأة تبلغ من العمر 80 عامًا إضطرت بالفعل إلى إستخدام قراءات ساعة Apple Watch الخاصة بها لتثبت للأطباء أنها تعاني بالفعل من مشكلة في القلب، وهي مشكلة لم تظهر على ما يبدو في قراءات جهاز التخطيط الكهربائي للقلب التقليدي.

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ومع ذلك، بعد مراجعة الأطباء للقراءات من ساعتها، تمكنوا في نهاية المطاف من تشخيصها وتحديد المشكلة التي خضعت على إثرها لعملية جراحية لإصلاحها.

ووفقا للأطباء، فقد صرحوا بالقول : ” تطوير التقنيات الذكية يُمهد الطريق لإمكانيات تشخيصية جديدة. في حالة Apple Watch، بعد تثبيت تطبيق الهاتف الذكي، يقوم مُسجل التخطيط الكهربائي للقلب بتسجيل التخطيط الكهربائي للقلب أثناء وضع الإصبع على الزر الدوار للساعة. يتم تخزين بيانات 30 ثانية في ملف PDF يمكن إسترداده من التطبيق. وبالتالي، يمكن إستخدام Apple Watch ليس فقط للكشف عن الرجفان الأذيني أو إضطرابات التوصيل الأذيني البطيني ولكن أيضًا للكشف عن نقص تروية عضلة القلب “.