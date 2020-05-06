مايكروسوفت ستُحول تركيز Windows 10X نحو الأجهزة المزودة بشاشة واحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - نعتقد أن شركة مايكروسوفت لا تؤمن بفكرة الأجهزة القابلة للطي بنسبة 100 في المئة حاليًا. هذا لأنه بدلاً من الإنضمام إلى سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، إختارت الشركة الإعلان عن أجهزة مزدوجة الشاشة مثل الهاتف الذكي Surface Duo والحاسوب المحمول Surface Neo. ومع ذلك، يبدو الآن أن مايكروسوفت تفكر في تأجيل إطلاق الأجهزة المزدوجة الشاشة كذلك.

وفقا لمنشور على المدونة الرسمية لشركة مايكروسوفت، فقد كشفت الشركة أنها ستحول جهودها فيما يخص تطوير نظام Windows 10X نحو الأجهزة ذات الشاشة الواحدة بحيث صرحت الشركة بالقول : ” مع Windows 10X، صممناه للمرونة، وقد مكنتنا هذه المرونة من تركيز تركيزنا على أجهزة Windows 10X ذات الشاشة الواحدة التي تستفيد من قوة السحابة لمساعدة عملائنا على العمل والتعلم واللعب بطرق جديدة “.

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وفي حالة إذا لم تسمع عن Windows 10X من قبل، فهو عبارة عن إصدار مُتفرع من نظام Windows 10 مصمم للأجهزة المحمولة ذات الشاشة المزدوجة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية. تردد في الشهر الماضي أن شركة مايكروسوفت ستركز على الأجهزة ذات الشاشة الواحدة أولاً، والآن إستنادًا إلى منشور على المدونة الرسمية للشركة، فيبدو أن هذه الشائعات كانت صحيحة.

هذا لا يعني أن الشركات تخلت عن الهواتف الذكية ذات الشاشات المزدوجة، ولكن يبدو أن هذه الأجهزة ستأتي في وقت متأخر عن المتوقع. ” ستكون هذه الأجهزة ذات الشاشة الواحدة هي التعبير الأول عن نظام Windows 10X الذي نقدمه لعملائنا، وسنواصل البحث عن اللحظة المناسبة بالتعاون مع شركائنا المصنعين، لجلب الأجهزة المزدوجة الشاشة إلى السوق “.