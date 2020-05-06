شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب كورونا.. أبل تقرر عقد مؤتمرها المقبل للمطورين WWDC20 عبر الانترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة آبل عن أن حدث المطورين السنوى التابع لها WWDC لعام 2020 سيعقد عبر الإنترنت خلال شهر يونيو المقبل، وسيكون حضوره مجانيا، وفى التفاصيل، أوضحت الشركة الأمريكية أن مؤتمر WWDC 2020 سيُقام فى 22 يونيو المقبل، وكانت قد قالت فى شهر مارس الماضي إن المؤتمر الذى يدوم عادةً نحو أسبوع ويحضره بضعة آلاف من المطورين من جميع أنحاء العالم، سيكون "تجربة رقمية جديدة كليا" فى شهر يونيو.

وأوضح المسؤول لدى الشركة فيل شيلر، أن الحدث سيُقام عبر الإنترنت لعام 2020 بسبب "الوضع الصحى الحالي"، قائلا: "سيكون WWDC20 هو أكبر ما لدينا حتى الآن، حيث سيجمع مجتمعنا العالمى من المطورين الذى يضم أكثر من 23 مليون مطور بطريقة غير مسبوقة لمدة أسبوع فى يونيو للتعرف على مستقبل منصات آبل".

وأعلنت آبل أيضا عن تحديها الجديد Swift Student Challenge الذى يتيح للطلاب إنشاء وتقديم مشهد تفاعلى يمكن تجربته فى 3 دقائق فى تطبيق التشفير Swift Playgrounds.

Advertisements

كما يُتوقع أن يتركز الحديث فى المؤتمر على منصات آبل الرئيسية، مثل الإصدار 14 من نظام التشغيل iOS الذى كشفت التسريبات أنه سيقدم العديد من الميزات الجديدة، مثل تطبيق جديد للياقة، وواجهة برمجية لقلم آبل الإلكترونى، وميزات جديدة لتطبيق الرسائل iMessage، وتحسين دعم مؤشر الفأرة.

وقد كشفت أحدث التسريبات عن خطط أبل لإتاحة عدد من المميزات الجديدة في نظام iOS 14، والتى يأتى على رأسها ميزة تخصيص النظام بتوسع أكبر، حيث ستتيح الشركة للمستخدمين تخصيص خلفية الإعدادات، وإضافة علامات التبويب من بين مميزات أخرى.