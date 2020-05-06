تكنولوجيا: Apple تستضيف مؤتمرها السنوي للمطورين الافتراضي بداية من 22 يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Apple اليوم عن استضافتها لمؤتمرها السنوي للمطورين افتراضياً بداية من 22 يونيو في تطبيق Apple Developer وعلى موقع Apple Developer مجاناً لجميع المطورين.

كما أعلنت الشركة عن تحدي الطلاب للبرمجة بلغة Swift، وهو فرصة للمطورين الطلاب لإظهار حبهم للبرمجة من خلال

إنشاء مساحات لعب باستخدام لغة Swift.

والآن في عامه الحادي والثلاثين، سيمنح مؤتمر WWDC لعام 2020 فرصة لملايين المطورين المبدعين والمبتكرين حول

العالم في الحصول على نظرة مسبقة على مستقبل أنظمة iOS وiPadOS وmacOS وtvOS وwatchOS، والتعلم من

مهندسي Apple في أثناء عملهم ليبنوا معاً تجارب لتطبيقات تثري حياة عملاء Apple في جميع أنحاء العالم.

قال فيل شيلر، نائب رئيس التسويق في Apple: “إن مؤتمر WWDC لعام 2020 سيكون أكبر مؤتمر لغاية الآن، لنجمع بين مجتمع المطورين العالمي الذي يضم أكثر من 23 مليون مطور بطريقة غير مسبوقة لمدة أسبوع في يونيو للتعرف على مستقبل منصات Apple. ولا يسعنا الانتظار للاجتماع عبر الإنترنت في يونيو مع مجتمع المطورين العالمي ومشاركتهم كل الأدوات الجديدة التي عملنا عليها لمساعدتهم على إنشاء تطبيقات وخدمات أكثر روعة. ونتطلع إلى مشاركة المزيد من التفاصيل حول مؤتمر WWDC لعام 2020 مع الجميع مع اقترابنا من هذا الحدث المثير.” Advertisements قال كريغ فيديريغي، نائب الرئيس الأول في إدارة هندسة البرمجيات في Apple: “إن الطلاب جزء لا يتجزأ من مجتمع مطوري Apple، وشهد مؤتمر WWDC في العام الماضي حضور أكثر من 350 مطوراً طالباً من 37 دولة مختلفة. وبينما نتطلع إلى مؤتمر WWDC لعام 2020، وعلى الرغم من أن اجتماعنا سيكون افتراضياً هذا العام، فإننا نريد التعبير عن تقديرنا للمساهمات الإبداعية للمطورين الشباب من جميع أنحاء العالم والاحتفال بها. نحن متشوقون لرؤية هذا الجيل الجديد من المفكرين المبدعين يحولون أفكارهم إلى حقيقة من خلال تحدي الطلاب للبرمجة بلغة Swift.” Swift Playgrounds هو تطبيق مبتكر لأجهزة iPad وMac يجعل تعلم لغة البرمجة Swift تفاعلياً وممتعاً. بدءاً من الآن ولغاية الساعة 11:59 مساءً بتوقيت PDT يوم 17 مايو، يمكن للمطورين الطلاب من جميع أنحاء العالم التقدم لتحدي الطلاب للبرمجة بلغة Swift من خلال إنشاء مشهد تفاعلي في مساحة لعب باستخدام لغة Swift يمكن تجربته في غضون ثلاث دقائق. سيحصل الفائزون على سترة وطقم دبابيس WWDC20 حصرية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة developer.apple.com/wwdc20/ swift-student-challenge. نشجع المطورين على تنزيل تطبيق Apple Developer حيث ستتم في شهر يونيو مشاركة معلومات إضافية عن برنامج مؤتمر WWDC20، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بالعروض التقديمية وخطاب Platforms State of the Union، ومواعيد الجلسات والمختبرات والمزيد. ستتوفر المعلومات أيضاً على موقع Apple Developer وعبر البريد الإلكتروني. يعد App Store، المتوفر حالياً في 175 بلداً ومنطقة، أكثر أسواق التطبيقات أماناً وحيوية في العالم،حيث يزوره أكثر من نصف مليار شخص كل أسبوع، وهو المكان الأفضل لاكتشاف تطبيقات جديدة، كما يسمح للمطورين من جميع الأحجام بتوزيع تطبيقاتهم على العملاء حول العالم. ويتميز App Store بتوفير طرق عديدة للمطورين لبناء أعمالهم، ومنذ إطلاقه في عام 2008، قام المطورون بإنشاء تطبيقات مبتكرة تؤثر على الثقافة وتغير من طرق الحياة.

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