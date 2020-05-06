شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيف يمكنك إجراء مكالمات فيديو على واتس آب عبر الكمبيوتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد تطبيق واتس آب من بين تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر استخدامًا فى العالم، ويأتي مع الكثير من الميزات مثل مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والتسجيل الصوتي وحتى يسمح للأشخاص لإجراء مكالمات فيديو ومكالمات صوتية عبر الإنترنت.

لكن الآن، لتلبية احتياجات جمهور أوسع، أطلق فيس بوك أيضًا إصدارًا على الويب من واتس آب، ولكنه بالتأكيد ليس غنيًا بالميزات مثل التطبيق، ولكي نكون أكثر تحديدًا، يفتقد واتس آب على منصة الويب إلى واحدة من أهم الميزات، وهي القدرة على إجراء مكالمات الفيديو والصوت.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن الراحة والاستقرار الذي يوفره الكمبيوتر أفضل بكثير من الهاتف الذكي، لذلك إذا كنت تتطلع إلى إجراء مكالمات فيديو واتس آب من كمبيوتر يعمل بنظام Windows فهناك حيلة بسيطة يمكن من خلالها القيام بذلك كما يلى:

- فى البداية أنت تحتاج إلى محاكي Android جيد وموثوق ، وملف apk واتس آب ، ورقم هاتف نشط مع خدمة الرسائل القصيرة أو خدمة الاتصال، مع ملاحظة أنه يمكن تنزيل ملف apk واتس آب من موقع واتس آب الرسمي.

Advertisements

- قم بتنزيل أي محاكي أندرويد موثوق به من الإنترنت وقم بتثبيته على جهاز الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر.

- بمجرد تثبيت المحاكي والعمل ، قم بتحميل ملف apk واتس آب وتثبيته.

-الآن، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد واتس آب الذي يتضمن إدخال رقم هاتفك ، والسماح بالإذن اللازم مثل الملفات والكاميرا والميكروفونات ، وما إلى ذلك.

- بمجرد الانتهاء، أضف رقم هاتف في دليل المحاكي أو إذا كنت قد استخدمت نفس حساب جوجل الخاص بهاتفك ثم ببساطة افتح واتس آب، ابحث عن جهة الاتصال واضغط على أيقونة مكالمة الفيديو لبدء مكالمة.