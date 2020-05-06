شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تزيد الحد الأقصى داخل دردشات Teams لـ 250 مشاركا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما قررت شركة جوجل توفير خدمتها Meet للتواصل الجماعي بشكل مجاني لكافة المستخدمين، قررت شركة مايكروسوفت زيادة الحد الأقصى لعدد المشاركين في المحادثة النصية على خدمتها Teams ليصل إلى 250 شخصا، وذلك لمنافسة جوجل والتغلب عليها.

وبحسب موقع petri الأمريكى، فقد كانت دردشات Teams تضم في السابق 100 شخص فقط يمكنهم التواصل معاً في محادثة نصية واحدة، لكن بالرغم من زيادة العدد، لكن لا يزال لدى المستخدمين نفس خيارات التحكم بالإشعارات لمنع وصولها بكثافة.

Advertisements

لكن ينبغي ملاحظة أنه بعد بلوغ عدد المشاركين في المحادثة 20 شخص، تتوقف العديد من المزايا عن العمل مثل الرد التلقائي ورسائل الحالة ومؤشر الكتابة وإشعارات الوصول والقراءة وغيرها، كما لا يمكن لمدراء المحادثات الجماعية تحديد عدد المشاركين في المحادثة، ويبقى الحد الأقصى للمكالمات هو 20، كانت قد رفعت الشركة حد المتصلين معاً في مكالمة فيديو إلى 9.

الجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت كانت قد كشفت الأسبوع الماضي عن وصول عدد المستخدمين النشطين يومياً في خدمتها إلى 75 مليون شخص، مرتفعاً عن 44 مليون قبل شهر واحد فقط، فيما نمت كل خدمات التواصل والعمل الجماعي خلال أزمة كورونا، لكن كانت خدمة سلاك الأقل نمواً حيث حصلت على 9 آلاف مشترك مدفوع فقط خلال الفترة ما بين فبراير و25 مارس.