شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح نسخة Windows 10X لأجهزة الكمبيوتر المحمولة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت أنها تعتزم إعادة تركيز نظام التشغيل Windows 10X ليشمل الأجهزة ذات الشاشة الواحدة، حيث كان يستهدف هذا النظام في السابق الأجهزة ثنائية الشاشات، حيث كانت شركة مايكروسوفت قد كشفت عن Windows 10X في اكتوبر الماضي.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فتقول الشركة أن النظام صمم ليستفيد من المرونة، وقوة الخدمات السحابية، وهذا ما سيوفره Windows 10X في الأجهزة المحمولة، فيما لم تذكر الشركة أية تفاصيل زمنية عن موعد توفرWindows 10X سواء لأجهزة ثنائية الشاشات كما كان مخططاً، أم للأجهزة المحمولة بشاشة واحدة كما هو جديد الآن.

لكن من المنتظر أن توفر مايكروسوفت نظام على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وذلك بالشراكة مع الشركات المصنعة للكمبيوتر.

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الجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت شهدت نمو في استخدام نظام التشغيل ويندوز بنحو 75% سنوياً، حيث أصبح العديد من المستخدمين يقضون وقت أطول على حواسبهم وأجهزة إكس بوكس العاملة بويندوز 10، فيما يأتي ذلك بعد فترة قريبة من إعلان وصول نظام التشغيل إلى مليار مستخدم نشط حول العالم.

فيما كانت مايكروسوفت قد صممتWindows 10X الجديد ليعمل على جهازها Surface Neo الذي يتميز بوجود شاشتين، وعملت الشركة على تبسيط نظام التشغيل وإزالة بعض الخصائص وجعله بواجهة مناسبة للأجهزة بشاشتين، خاصة قائمة ابدأ التي تغطي كامل الشاشة.