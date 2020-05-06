شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Duo سيتيح للمستخدمين قريبا الاتصال ببعضهم البعض بدون معرفة رقم الهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تسريب حديث أن شركة جوجل تعمل حاليا على دعم الاتصال بدون الحاجة إلى رقم الهاتف في تطبيق Duo، حيث سيتطلب الأمر على الأقل معرفة البريد الإلكتروني، فيما تأتى هذه الخطوة بعدما طرحت جوجل العام الماضي تغييرًا مهمًا على إصدار الويب من Duo، والذى اتاح تسجيل الدخول دون الحاجة إلى ربط حساب المستخدم برقم هاتف، مما سهّل البدء بمحادثة فيديو.

وبحسب ما نشرته المسربة الشهيرة "Jane Manchun Wong" ، فمن خلال هذه الميزة الجديدة، سيتلقى المستخدم مكالمات من عدد أكبر بكثير من جهات الاتصال الخاصة به، حتى أولئك الذين قد لا يعرفهم جيدًا ولكن من المحتمل أن يكون لديهم عنوان بريدك الإلكتروني، مع إمكانية إلغاء تنشيط هذا الخيار من الإعدادات.

لكن حتى الآن ليس من الواضح، ما إذا كان المستخدم سيتمكن أيضًا من تسجيل الدخول إلى Duo وإجراء مكالمات على هاتفه الأندرويد دون ربط رقم هاتفه تمامًا كما يفعل مع إصدار الويب، ولكن يبدو أن إضافة هذا الدعم مع هذا الاختبار الحالي هو أمر منطقي.

Advertisements

يذكر أن شركة جوجل حدثت تطبيق دردشة الفيديو Duo من خلال زيادة حد مستخدمى مكالمات الفيديو الجماعية من 8 إلى 12 شخصًا فى مكالمة جماعية واحدة، وذلك لمساعدة المزيد من الأشخاص على البقاء على اتصال وممارسة العزل الصحى بكل سهولة ويسر.

وبحسب موقع TOI الهندى فيقارن الحد الجديد المكون من 12 شخصًا بـ 32 شخص لتطبيق FaceTime من أبل و50 لـ Skype وماسنجر، و 100 لطبقة Zoom المجاني.

فيما قالت إدارة التطبيق فى تغريدة على حسابها الرسمى على تويتر:"نحن ممتنون لأن Duo يساعد المستخدمين على رؤية أحبائهم فى جميع أنحاء العالم، ندرك أن الاتصال الجماعى أمر بالغ الأهمية فى الوقت الحالي، ولقد قمنا بزيادة مكالمات المجموعة من 8 مشاركين إلى 12 مشارك فعال، هناك المزيد قادم".