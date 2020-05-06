شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العائلات البريطانية تقضى 41 ساعة على الإنترنت أسبوعيا بزيادة 29% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح جديد أن المنازل البريطانية تستخدم 41 ساعة من الإنترنت فى الأسبوع، أو ما يقرب من ست ساعات فى اليوم - بزيادة 29 فى المئة، إذ قال موقع المقارنة Uswitch أن ارتفاعًا كبيرًا فى استخدام الإنترنت منذ بدء الإغلاق كان مدفوعًا بالعمل فى المنزل ومكالمات الفيديو والألعاب.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني"، ارتفع استهلاك الإنترنت للعمل المنزلى بنسبة 67 فى المئة، مقارنة بنسبة 35 فى المئة للتعليم المنزلى عبر الإنترنت و 50 فى المئة لمكالمات الفيديو عبر الإنترنت.

وكشفت الدراسة أن ساوثهامبتون شهدت أكبر زيادة فى استخدام النطاق العريض منذ بدء الإغلاق بنسبة 49 فى المئة إلى 44 ساعة و 36 دقيقة فى الأسبوع.

سكان لندن هم الأكثر اجتماعيًا أثناء الإغلاق، حيث يقضون ست ساعات و 24 دقيقة فى مكالمات الفيديو للبقاء على اتصال مع أحبائهم، وفقًا لنتائج الاستطلاع.

فى هذه الأثناء، ليفربول هى عاصمة الألعاب فى البلاد، حيث تلعب فى المتوسط ​​لمدة سبع ساعات و 30 دقيقة فى الأسبوع.

قال Uswitch أيضًا أن الأسرة العادية لديها ثمانية أجهزة يمكنها الاتصال بالإنترنت، بما فى ذلك هاتفان ذكيان، وجهاز كمبيوتر محمول واحد أو جهاز لوحى، وجهاز تلفزيون ذكى واحد - ولكن ما يصل إلى سبعة أجهزة متصلة فى وقت واحد فى بعض المنازل.

ويشير Uswitch إلى أن حوالى خمس مستخدمى الإنترنت يواجهون مشاكل فى الاتصال بسبب زيادة الطلب، والتى يمكن تخفيفها من خلال فصل الأجهزة غير المستخدمة.

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قال أديالانا كارتى، خبير النطاق العريض فى Uswitch.com: "إن الإغلاق يختبر اتصالات النطاق العريض للأسر المعيشية إلى الحد الأقصى، حيث تستخدم أجهزة متعددة الإنترنت على مدار الساعة، ولدى الأسرة العادية ما يصل إلى خمسة أجهزة تستخدم الإنترنت فى وقت واحد، ويمكن أن تواجه الاتصالات صعوبات عندما يبث العديد من الأشخاص التلفزيون والأفلام أو يستخدمون مكالمات الفيديو فى نفس الوقت.

وأضاف كارتي: "إنه بالفعل وقت صعب للغاية بالنسبة للعديد من الأسر، ولكن وجود اتصال عريض النطاق يمكن الاعتماد عليه على الأقل يمكن أن يعطى المزيد من الاستقرار للخدمات التى يعتمد عليها الكثيرون بشكل متزايد."

قام Uswitch بمسح أكثر من 2000 شخص بالغ فى الفترة بين 9 أبريل و 14 أبريل فيما يتعلق باستهلاكهم للإنترنت قبل وبعد تطبيق تدابير التباعد الاجتماعى من قبل الحكومة.

قبل الإغلاق ، كانت الأسر تقضى ما متوسطه 32 ساعة فى الأسبوع على الإنترنت، قال Uswitch - معظمها (سبع ساعات) كان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، مع اضطرار الملايين من الموظفين إلى البقاء فى المنزل، فإن العمل عبر الإنترنت يستهلك أكبر حصة من استخدام الإنترنت - فى ثمانى ساعات و 30 دقيقة فى الأسبوع، صعودًا من خمس ساعات وست دقائق.