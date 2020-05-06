شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تمبلر يحذف ملايين التدوينات لحضها على الكراهية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منصة Tumblr عملية حذف ضخمة لملايين التدوينات المعاد نشرها من المستخدمين والتى تحرض على الكراهية وتنشر العنصرية بين مجتمعها، وفي منشور أعلن عن هذه الخطوة، قالت الشركة إنها في خضم إزالة 4.47 مليون مشاركة لإعادة نشر المحتوى مما يقرب من ألف مدونة ذات صلة بالنازية.

وبحسب موقعengadget الأمريكى، فإن المدونات التي روجت للنازية تم حظرها من المنصة، لذا فإن العملية المتبقية تمتد لتصل جميع التدوينات المعاد نشرها من المستخدمين الآخرين لنفس المحتوى، فيما ترجع الشركة السبب لحذف التدوينات المعاد نشرها، إلى كون المحتوى مازال يتناقل في المنصة وبالتالي استمرار الأفكار بالظهور على السطح.

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وأشارت المنصة إلى أنها ربما تقوم بالمستقبل بإيقاف جميع الحسابات التي تعيد نشر مثل هذه الأفكار لأي من الحسابات الجديدة المروجة للعنصرية، فيما كانت منصة تمبلر واحدة من أكثر المنصات الواعدة في عالم المحتوى عند إطلاقها، لكن عقب استحواذ ياهوو عليها تراجعت إلى أبعد حد.

ثم قامت بعد ذلك شركة فيرايزون بالاستحواذ عليها قبل عام من الآن تقريبًا، لتخسر بعدها المنصة مئات الملايين من المستخدمين بعد حظر المحتوى الإباحي وحظر تنزيل تطبيقها على متجري آبل وجوجل بلاي ثم عودته لاحقًا، فيما أصبحت المنصة مملوكة الآن لشركة أوتوماتيك المطورة لمنصة وورد بريس المعروفة والتي تعمل عليها ملايين المواقع العالمية.