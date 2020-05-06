شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل وجوجل يكشفان تفاصيل جديدة عن تطبيقهما المخصص للحد من تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت أبل وجوجل الرؤية الأولى لما قد تبدو عليه تطبيقات تتبع فيروس كورونا التاجي، ووفقًا لما أفادت به The Verge، قدمت شركات التكنولوجيا عينات لما يمكن أن تبدو عليه أنظمة واجهة التطبيق النهائية، على الرغم من أنهما لن يقوم بتطوير التطبيقات نفسها.

على وجه التحديد، تهدف العينات، التي تتضمن أيضًا أمثلة من التعليمات البرمجية، إلى إظهار المطورين كيفية ظهور أنظمة جوجل للتنبيهات، مع واجهة برمجة تطبيقات أبل (APIs).

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني، تهدف التصميمات أيضًا إلى تنبيه المطورين الذين يعملون نيابة عن وكالات الصحة العامة والحكومات لإنشاء تطبيقات تخطر الأشخاص عندما يكونوان على اتصال وثيق مع شخص ثبتت إصابته بـ COVID-19.

تحقيقا لهذه الغاية، أعلنت جوجل وأبل أيضًا أنهما ستحظران استخدام تتبع الموقع للتطبيقات التي تستخدم واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهما APIs لإبلاغ الأشخاص الذين تواصلوا مع شخص مصاب.

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وتفرض الشركات أيضًا على التطبيقات جعل مشاركة التشخيص الإيجابي ممكّنة للاستخدام من قبل الحكومات فقط لغرض تتبع انتشار COVID-19

ويستخدم النظام حاليًا إشارات البلوتوث من الهواتف لاكتشاف عمليات التواصل مع المصابين ولا يستخدم أو يخزن بيانات موقع GPS، وستتمكن هذه الإشارات من الحكم على كل من الفترة الزمنية والمسافة مع شخص مصاب.ويتم حساب هذه البيانات على الجهاز ويتم تشفيرها، ولا يتم مشاركتها مع جوجل أو أبل في هذه العملية.

سيكون الأمر متروكًا لوكالات الصحة العامة لتحديد الحد الأدنى لمدى قرب والاتصال بشخص مصاب لتشكيل إشعار تحذير، وسيسمح التطبيق لوكالات الصحة العامة بتنبيه الأشخاص الذين قد يكونوا أصيبوا بالمرض وتمكين هؤلاء الأشخاص إما من الحجر الصحي أو طلب الاختبار.

من المتوقع أن تقوم الشركات بإصدار واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها على نطاق أوسع في منتصف هذا الشهر وفقًا لتقارير سابقة من The Verge.