تكنولوجيا: هواوي تعلن عن هواتف Y6P وY5P منخفضة التكلفة مع جهاز MatePad T8 اللوحي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني اليوم عن الإصدارات الجديدة من الهواتف منخفضة التكلفة Y6P وY5P، كما كشفت عن جهاز MatePad T8 اللوحي.

هاتف Huawei Y6P

يتميز هاتف هواوي Y6P بشاشة IPS بحجم 6.3 إنش، بجودة عرض HD بلس، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يضم هاتف Y6P كاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميحا بيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ويضم الهاتف مستشعر للبصمة من الجهة الخلفية.

أيضاً يضم هاتف Y6P رقاقة معالج Helio P22، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، على أن يتم الشحن عبر منفذ microUSB.

هاتف Y6P ينطلق بواجهة EMUI 10.1 مع نظام تشغيل Android 10، كما يضم الهاتف خدمات هواوي HMS، وينطلق هاتف Y6P بألوان الأسود، البنفسجي، إلى جانب اللون الأخضر بسعر 165 يورو.

هاتف Huawei Y5P

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يتميز هاتف هواوي Y5P بشاشة TFT LCD بحجم 5.45 إنش، كما يتميز الهاتف بأبعاد 18:9، وتأتي الشاشة بإطار واضح مع كاميرة أمامية مميزة بدقة 5 ميجا بيكسل، كما يضم هاتف Y5P كاميرة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل مع فلاش LED.

أيضاً يضم هاتف Y5P رقاقة معالج Helio P22، مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر microSD، ويضم بطارية بقدرة 3020 mAh، على أن يتم الشحن عبر منفذ microUSB.

هاتف Y5P ينطلق بواجهة EMUI 10.1 مع نظام تشغيل Android 10، كما يضم الهاتف خدمات هواوي HMS، وينطلق هاتف Y5P بألوان الأسود، الأزرق، إلى جانب اللون الأخضر بسعر 125 يورو.

جهاز هواوي اللوحي MatePad T8

يتميز جهاز MatePad T8 اللوحي بشاشة LCD بحجم 8 إنش، بدقة 1280 في 800 بيكسل، كما يضم الجهاز مستشعر للكاميرة الخلفية بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما يأتي مستشعر الكاميرة الأمامية بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يدعم الجهاز رقاقة معالج MTK8768 ثماني الأنوية، مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 16 أو 32 جيجا بايت، ويدعم أيضاً التخزين الخارجي عبر microSD، أيضاً يضم الجهاز بطارية بقدرة 51000 mAh، مع واجهة EMUI 10.0.1 زنظام تشغيل Android 10، وسعر 100 يورو.

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