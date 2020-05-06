Nubia Red Magic 5G يدعم معدل التحديث 120Hz أيضًا، ويضم العديد من الخيارات المخفية الأخرى

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE بإطلاق الهاتف Nubia Red Magic 5G في وقت سابق من هذا العام، وقد وصل مع أول شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz في العالم. ومع ذلك، توفر واجهة المستخدمة الخاصة بالهاتف إمكانية التبديل بين ثلاثة أوضاع فقط، وهي 60Hz و 90Hz و 144Hz، وهذا ما يعني بأنه ليس هناك وضع 120Hz.

الآن إكتشف المطورون في منتدى XDA Developers أن هذا الخيار متاح، ولكنه مخفي، ويمكن العثور عليه بإستخدام تطبيق مثل Activity Launcher الذي يسمح لك بإنشاء إختصارات لعمليات الأندرويد المختلفة. تتضمن الميزات المخفية الأخرى المزيد من الأوضاع لألوان الشاشة، والأيقونات المستديرة من خلال الثيم، وتغيير جودة تسجيل الشاشة.

يعرض الثيم جميع الثيمات المثبتة مسبقًا والثيمات الأخرى التي تجلب الأيقونات المستديرة. أما بخصوص ميزة تسجيل الشاشة، فهي تتيح لك تسجيل الشاشة بدقة SD العادية من أجل توفير المساحة في الذاكرة التخزينية للهاتف، ولكن إذا كنت ترغب في الحصول على جودة أفضل، فإمكانك رفع الدقة إلى HD لتصبح كخيار إفتراضي. أما بخصوص أوضاع الألوان المتاحة، فهي ثلاثة وتشمل Normal و Natural و Colorful، ولكن القائمة المخفية توفر ثمانية خيارات أخرى للإختيار من بينها.

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لحد الآن، لا نزال لا نعرف ما إذا قررت العلامة التجارية الفرعية Nubia إخفاء هذه الخيارات لأنها ليست ضرورية أو لأنها لا تعمل كما هو متوقع. ما نعرفه هو أن هذه الميزات تجعل الهاتف Nubia Red Magic 5G والذي يُكلف 579 دولار أمريكي أكثر جاذبية.