آبل تحدد رسميًا أول متجر ستقوم بإعادة فتحه في أوروبا، وستُعيد فتح متاجرها في أستراليا أيضًا

فاطمة أيت طالب - دبي - إستجابة لتفشي فيروس COVID-19، قامت شركة آبل بإغلاق متاجرها في جميع أنحاء العالم، بإستثناء الصين. ومع إستراحة بعض الدول من الوضع أخيرًا، تتطلع شركة آبل الآن إلى إعادة فتح أول متجر لها في أوروبا، وهو المتجر المتواجد في العاصمة النمساوية، فيينا.

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة آبل، السيد Tim Cook أن الشركة ستقوم فعلاً بإعادة فتح متاجرها في النمسا وأستراليا قريبًا ولكن لم يتم تحديد جدول زمني رسمي. ولكن وفقا لموقع Heute، فسوف يفتح متجر آبل في العاصمة النمساوية، فيينا أبوابه اليوم.

متاجر التجزئة صعبة وتتطلب درجة من التخطيط. بعد كل شيء، هي تجذب الحشود وتقدم عروض تجريبية للمنتجات، وهذان شيئان رئيسيان من شأنهما تعريض الكثير من الناس للعدوى. التطهير المتكرر والحد من عدد الأشخاص داخل المتجر أمر لا بد منه.

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في الوقت الحالي، ستواصل آبل تشجيع العملاء على التسوق عبر الإنترنت بينما ستركز المتاجر بشكل أكبر على تقديم الخدمات والدعم للعملاء.