هواتف Google Pixel تبدأ رسميًا بتلقي التحديث الأمني لشهر مايو

فاطمة أيت طالب - دبي - إنه يوم الثلاثاء الأول من الشهر، وأنت تعرف معني ذلك. هذا هو اليوم الذي تقوم فيه شركة جوجل بإصدار التحديث الأمني الشهري الجديد لهواتف Google Pixel التابعة لها. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا التحديث الأمني الجديد لشهر مايو من شركة جوجل يعمل على تحسين بعض الجوانب في هواتف Google Pixel، إلى جانب إغلاق مجموعة من الثغرات الأمنية في نظام التشغيل الخاص بها.

الخبر السار للجميع هو أنه يمكن تحميل التحديث الجديد عبر الهواء، ولكن إذا كنت لا تستطيع الإنتظار حتى يصل هذا التحديث إلى جهازك، فبإمكان تحميل ملفات هذا التحديث من خوادم جوجل مباشرة وتثبيتها يدويًا على هاتفك الذكي. ولكن إذا كنت لا تعرف كيفية القيام بذلك، فمن الأفضل بالنسبة لك الإنتظار حتى يصل هذا التحديث إلى جهازك عبر الهواء، فالأمر لن يستغرق سوى بضعة أسابيع كحد أقصى.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.