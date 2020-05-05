تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض هاتف LG Velvet المرتقب مع تفاصيل أكثر لمواصفات الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف LG Velvet في مقطع فيديو نشر على شبكة اليوتيوب، حيث كشف مقطع الفيديو عن تفاصيل أكثر دقة لتصميم هاتف LG Velvet.

تستعد شركة LG للإعلان عن هاتف LG Velvet الجديد في مؤتمر يعقد في 7 من مايو، واليوم يستعرض مقطع الفيديو تصميم الهاتف من جميع الزوايا، كما يستمر مقطع الفيديو لمدة 20 ثانية برؤية واضحة جداً.

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كما يظهر مع هاتف LG Velvet قلم stylus الذي أشارت إليه بعض التسريبات، والذي يحاكي قلم ابل، كما يكشف مقطع الفيديو عن أن القلم يدعم تطبيق Nebo مثبت على الهاتف، إلا أن التسريبات لم تؤكد ما إذا كان القلم من بين محتوى الصندوق.

من جانب أخر يكشف مقطع الفيديو عن الألوان التي تقدم من LG لهاتف LG Velvet، أيضاً من المقرر أن ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 765 للمنافسة في الأسواق بسعر جيد.

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