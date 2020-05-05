Huawei تكشف النقاب رسميًا عن Huawei Y6P و Huawei Y5P و Huawei MatePad T8

فاطمة أيت طالب - دبي - تم في وقت سابق من هذا اليوم تسريب صور رسمية ومواصفات هاتفين قادمين من شركة Huawei، وهما Huawei Y6P و Huawei Y5P. أما وقد قلنا ذلك، فقد قررت شركة Huawei أخيرًا الآن إزاحة الستار رسميًا عن هذين الهاتفين جنبًا إلى جنب مع الجهاز اللوحي Huawei MatePad T8. ويمكنكم أدناه الإطلاع على صور ومواصفات كل جهاز على حدة : Huawei Y5p Advertisements شاشة LCD بحجم 5.45 إنش وبدقة +HD

معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P22

ذاكرة عشوائية بحجم 2GB

ذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل

كاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسل مع فلاش LED

بطارية بسعة 3020mAh

نظام Android 10 مع واجهة EMUI 10.1

السعر : 125 يورو Huawei Y6p شاشة LCD بحجم 6.3 إنش وبدقة +HD

معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P22

ذاكرة عشوائية بحجم 3GB

ذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

مستشعر بصمات الأصابع في الخلف

كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل

ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق

بطارية بسعة 5000mAh

نظام Android 10 مع واجهة EMUI 10.1

السعر : 165 يورو Huawei MatePad T8 شاشة LCD بحجم 8 إنش وبدقة 1280×800 بكسل

معالج ثماني النوى من فئة MediaTek MTK8768

ذاكرة عشوائية بحجم 2 GB

GB ذاكرة داخلية بحجم 16 GB أو 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

GB أو 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD مستشعر بصمات الأصابع في الخلف

كاميرا أمامية بدقة 2 ميغابكسل

كاميرا خلفية بدقة 5 ميغابكسل

بطارية بسعة 5100mAh

نظام Android 10 مع واجهة EMUI 10.1

السعر : 100 يورو

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