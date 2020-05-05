- 1/2
- 2/2
فاطمة أيت طالب - دبي - حصل تطبيق Google Drive على ميزة جديدة للخصوصية على هوتف iPhone ولوحيات iPad أطلقت عليها شركة جوجل إسم Google Privacy Screen. هذه الميزة الجديدة توفر لك طبقة إضافية من الحماية مع Touch ID أو Face ID أثناء فتح التطبيق.
يمكن أن تظهر ميزة Google Privacy Screen الجديدة أثناء فتح تطبيق Google Drive أو تأخيرها لنحو 10 ثوانٍ أو دقيقة واحدة أو 10 دقائق. النسخة الجديدة من تطبيق Google Drive والتي توفر هذه الميزة متاحة بالفعل الآن للتحميل على متجر Apple App Store.
تعد الميزة الجديدة جزءًا من النسخة الأحدث من تطبيق Google Drive والتي تحمل الإصدار 4.2020.18204، وهي النسخة التي تجلب معها كذلك مجموعة من التحسينات لأداء وإستقرار التطبيق. تحذرك شركة جوجل من أن بعض الجوانب مثل الإشعارات ليست محمية تمامًا من قبل خاصية Privacy Screen.
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق Google Drive لمنصة iOS يحصل ميزة تأكيد الهوية بإستخدام Touch ID و Face ID لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.