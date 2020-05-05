شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطرح روبوت جديدا للدردشة لمنافسة جوجل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت فيس بوك روبوت دردشة جديد تدعى أنه قادر على إظهار التعاطف والمعرفة والشخصية عند التفاعل مع البشر، وبحسب الشركة فقد جرى تدريب (بليندر) Blender باستخدام المحادثات العامة المتاحة، التي تضمنت 1.5 مليار مثال تدريبي على المحادثات البشرية.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعى إن 49 في المئة من الناس يفضلون التفاعل مع روبوت الدردشة بدلًا من التفاعل مع شخص آخر، لكن الخبراء يقولون إن تدريب الذكاء الاصطناعي (AI) باستخدام منصة، مثل (ريديت) Reddit، له عيوبه.

وظهرت مشاكل عديدة خلال المحادثات الأطول، ويستجيب Blender أحيانًا بلغة مسيئة، وفي أوقات أخرى يختلق الحقائق تمامًا، وقال الباحثون إنهم يأملون أن تعالج النماذج الأخرى بعض هذه القضايا، فيما قال متحدث باسم فيس بوك: "نعتقد أن إطلاق النماذج أمر ضروري لتمكين رؤى كاملة وموثوق بها لقدراتهم".

وأوضح خبير الذكاء الاصطناعي ديف كوبلين، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات (The Envisioners)، أن Blender كان خطوة في الاتجاه الصحيح، وقال: "بالرغم من أن ريديت هي منصة رائعة، إلا أن خوارزميات التدريب القائمة على المحادثات التي تجدها ستجلب الكثير من الأمور غير القيمة”.

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وأشار الخبير إلى قضيتين أساسيتين يجب التغلب عليهما، القضية الأولى تتعلق بمدى تعقيد استنساخ جميع الفروق الدقيقة في السمات البشرية، مثل القدرة على إجراء محادثة، وهي مهارة يمكن لمعظم الأطفال في سن الثالثة إتقانها، والقضية الثانية تتعلق بالبيانات المستخدمة لتدريب النموذج والنتائج الناتجة عن النموذج.

وقارنت فيس بوك أداء Blender مع أحدث إصدار من روبوت دردشة جوجل المسمى Meena، وعرضت مجموعتين من المحادثات، واحدة مصنوعة مع Blender والأخرى مع Meena، وتضمنت المحادثات مجموعة واسعة من المواضيع، من ضمنها الأفلام والموسيقى.

وأوضحت فيس بوك أن 67 فى المئة من المقيمين البشريين الذين شاهدوا المحادثات يعتقدون أن Blender بدا أكثر إنسانية من Meena، وأشارت إلى أن روبوتها للدردشة هو تتويج لسنوات من البحث لدمج التعاطف والمعرفة والشخصية في نظام واحد.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي: "حققنا هذا الإنجاز من خلال صيغة جديدة لروبوت الدردشة تتضمن تقنيات محسنة لفك التشفير، ومزجًا جديدًا للمهارات، ونموذجًا يحتوي على 9.4 مليارات معيار، وهذا هو أول روبوت دردشة يمزج مجموعة متنوعة من مهارات المحادثة معًا في نظام واحد، ولا تزال تمثل مسألة بناء روبوت دردشة ذكي يمكنه الدردشة مثل الإنسان أحد أكبر التحديات المفتوحة فى الذكاء الاصطناعي اليوم".