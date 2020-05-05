شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكثر من 500 مليون تحميل لتطبيق "تليجرام" على Google Play.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت خدمة التراسل الفوري المشفر تليجرام من الوصول إلى 500 مليون عملية تنزيل بين مستخدمي أندرويد، حيث تظهر القائمة على متجر "بلاي ستور" الآن 500 مليون تنزيل إضافى، وفي الشهر الماضى، ادعت الشركة أن لديها الآن أكثر من 400 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم.

وبحسب موقع TOI الهندى، فكشفت خدمة التراسل المشفر في وقت سابق عبر مدونتها:"وصل تطبيق تليجرام إلى 400.000.000 مستخدم شهريًا، مقارنة بـ 300 مليون مستخدم قبل عام، فكل يوم يشترك 1.5 مليون مستخدم جديد على الأقل في تليجرام".

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وأشار التقرير إلى أن مميزات مثل المجلدات والتخزين السحابي ودعم سطح المكتب تجعل تليجرام مثالي للعمل والدراسة عن بُعد أثناء العزل، كما أعلنت الشركة أنها تقدم مميزات مكالمات الفيديو الجماعية إلى منصتها، حيث جاء في مدونة رسمية نشرتها الشركة : "إن الإغلاق العالمي الحالي أبرز الحاجة إلى أداة اتصال فيديو موثوق بها، حيث أن مكالمات الفيديو في عام 2020 تشبه إلى حد كبير المراسلة في عام 2013، وهناك تطبيقات إما آمنة أو قابلة للاستخدام ، ولكن ليس كلاهما، ونحن نود إصلاح ذلك، وسنركز على توفير مكالمات فيديو جماعية آمنة لك في عام 2020".

وقد لاحظت مشاركة المدونة أيضًا بعض المميزات الجديدة التي وصلت إلى التطبيق، وقد تمت إضافة دليل ملصقات جديد حيث يمكن للمستخدمين تصفح أكثر من 20000 ملصق تليجرام مجاني تم إنشاؤه في السنوات الخمس الأخيرة والبحث فيه، أما قبل ذلك، فقد قدم تليجرام خيار مناقشة في محاولة للسماح للمستخدمين بالوصول إلى ملحق دردشة جماعي منفصل حتى على القنوات المقيدة للدردشة، وقال تليجرام أن الميزة تسمح للمشرفين بتوفير قسم دردشة جديد كامل مرتبط بالقناة المحددة.