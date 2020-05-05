معهد روبرت كوخ الألماني يتوقع موجات أخرى من وباء فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:18 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وقال رئيس المعهد، لوتار فيلر،”هذه جائحة، وفي الجائحة سيتسبب هذا الفيروس في مزيد من الإصابات حتى يُصاب ما يتراوح بين 60 و 70% من السكان”.

وتوقع فيلر موجات ثانية وثالثة من الإصابات بفيروس كورونا مؤكداً أن بلاده مستعدة بشكل جيد للتعامل معها.

وأضاف الخبير الألماني، “من الواضح أنه، اعتماداً على مدى قوة الموجة الثانية، سيتعين اتخاذ إجراءات معينة مرة أخرى إذا أردنا إبطاء الموجة – ولا أعرف كيف يمكن التعامل معها بشكل مختلف”.

وتعمل ألمانيا حالياً على تخفيف القيود التي فرضتها في مارس الماضي لإبطاء انتشار الفيروس الذي أصاب 163860 شخصا، في حين ارتفع عدد الوفيات في البلاد بواقع 139 ليصل إلى 6831.

وتضع عدة ولايات ألمانية خططا لإعادة فتح المطاعم والفنادق في الأسابيع المقبلة، في أحدث خطوة نحو إعادة الحياة العامة تدريجيا.

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وحدد ماركوس سويدر، حاكم ولاية بافاريا ذات أعلى معدل إصابة بالفيروس المستجد للفرد في ألمانيا، “الثلاثاء” ما قال إنها خطة حذرة لإعادة فتح قطاع الضيافة في منطقته.

واعتبارا من 30 أيار الحالي، ستتمكن الفنادق من استقبال السائحين على الرغم من عدم فتح حمامات البخار أو السباحة.

ومن المقرر أن تتشاور المستشارة أنجيلا ميركل وحكام الولايات الأربعاء، بشأن الخطوات المقبلة لألمانيا في تخفيف القيود التي فرضت لكبح تفشي الفيروس.

لكن الولايات منفردة، والمسؤولة عن فرض ورفع عمليات الإغلاق، تمضي قدما بشكل متزايد في الإعلان عن مقترحات خاصة بها.

واقترحت ولاية ساكسونيا السفلى الواقعة شمالي البلاد، الإثنين، افتتاح المطاعم في 11 أيار، والفنادق في 25 من الشهر نفسه. وتريد ولاية مكلنبورغ – فوربومرن الواقعة في منطقة بحر البلطيق افتتاح المطاعم، يوم السبت، حيث تستقبل الفنادق السكان المحليين من 18 أيار، والضيوف من مناطق ألمانية أخرى بعد ذلك بأسبوع.