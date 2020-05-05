تكنولوجيا: MediaTek تعلن رسمياً عن رقاقة معالج Helio G85 لدعم الهواتف المتوسطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة MediaTek رسمياً عن رقاقة معالج Helio G85 التي تدعم هاتف Redmi Note 9، والني تتميز بدقة تصنيع 12 نانومتر، وتضم ثماني من الأنوية، كما تأتي لدعم الإصدارات المتوسطة من الهواتف الذكية.

تقدم MediaTek رقاقة معالج Helio G85 بآداء أفضل من الإصدار السابق Helio G80، كما تضم الرقاقة اثنان من أنوية Cortex-A75 بسرعة 2.0GHz، مع 6 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 1.8GHz، كما يدعم الرقاقة كرت شاشة Mali-G52 بسرعة 1GHz.

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من جانب أخر تضم رقاقة Helio G85 مواصفات Helio G80 التي تشمل voice on wakeup، وتحسينات في تقنية الألعاب HyperEngine، كما تؤكد MediaTek على أن تقنية الذكاء الإصطناعي في الرقاقة ستتيح إتصال سريع بتقنية Wi-Fi وشبكات LTE، مع القدرة على التبديل السريع بين الشبكات عند 13 ملي ثانية.

كما تدعم الرقاقة إتصال سريع بالشبكات الخلوية، وميزة تأجيل المكالمات أثناء اللعب، دون أن ينقطع إتصال البيانات بالهاتف، أيضاً أكدت MediaTek على أن رقاقة Helio G85 تنطلق للشركات المصنعة للهاتف، لدعم الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية المميزة بمستوى تسعير 200 دولار.

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