فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا اليوم على معلومات جديدة عن هاتفين جديدين إقتصاديين من شركة Huawei من شبكة تويتر تشمل الصور والمواصفات التقنية للهاتفين Huawei Y5p و Huawei Y6p. ويمكنكم أدناه الإطلاع على الصور والمواصفات التقنية الخاصة بكل هاتف. Huawei Y5p شاشة LCD بحجم 5.45 إنش وبدقة +HD

معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P22

ذاكرة عشوائية بحجم 2GB

ذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق

بطارية بسعة 3020mAh

نظام Android 10 مع واجهة EMUI 10.1 Huawei Y6p Advertisements شاشة LCD بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD

معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P22

ذاكرة عشوائية بحجم 2GB

ذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

مستشعر بصمات الأصابع في الخلف

ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة

بطارية بسعة 5000mAh

نظام Android 10 مع واجهة EMUI 10.1 للآسف، هذه هي جل المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الراهن، ونحن نتطلع للحصول على المزيد من التفاصيل حول هذين الهاتفين بما في ذلك أسعارهما وموعد طرحهما في الأسواق، ولكننا نتوقع أن تتدفق هذه المعلومات قريبًا إلى الويب. Huawei Y5P press renders & full specs (1/2) pic.twitter.com/V2Qm6ett76 — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) May 4, 2020

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كانت هذه تفاصيل خبر تسريب صور ومواصفات الهاتفين Huawei Y5p و Huawei Y6p القادمين من Huawei لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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