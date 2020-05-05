تسريب هاتف الألعاب القادم Lenovo Legion مع تصميم جريء وفريد من نوعه

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن يكون Lenovo Legion هو الهاتف الرائد الجديد الجديد في فئة الهواتف الذكية الموجهة للاعبين، فقد تأكد بالفعل أنه سيصل مع بعض القدرات الرهيبة مثل الشحن السريع بقوة 90W عبر الشاحن السلكي وتقنية التبريد الثورية. أما وقد قلنا ذلك، فقد ظهر الهاتف Lenovo Legion كذلك الآن في بعض الصور التي تم نشرها على منتدى المطورين XDA Developers. ووفقا للموقع، فقد ظهر هذا الهاتف في فيديو تسويقي، مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على التصميم الفريد والجريء لهذا الهاتف مثل الكاميرات الموجودة في منتصف الواجهة الخلفية، وإختباء الكاميرا الأمامية في آلية منبثقة على الجانب.

من الواضح أن الهاتف مصمم ليتم حمله أفقيًا، ولهذا السبب توجد الكاميرات في هذا الموقع غير المعتاد. تم تمييز الآلية المنبثقة بشعار Legion، ونرى فلاش LED مزدوج في وسط الهاتف بالضبط، أعلى شعار Legion مباشرة.

وفقا للفيديو التسويقي، سيكون هناك إثنين من منافذ USB Type-C، واحد في المكان المعهود والثاني على الجانب بحيث يمكن شحن الجهاز أثناء اللعب. وعلاوة على ذلك، سيضم هذا الهاتف كذلك مكبرات صوتية مزدوجة، وكلاهما سيكونا مخفيين في الجانبين العلوي والسفلي من الهاتف. سيحتوي الهاتف Lenovo Legion كذلك على غرفة كبيرة بحجم 1.4 سم مكعب للحصول على صوت أفضل ونوع من أنابيب تبديد الحرارة.

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المصدر ذكر أن الهاتف Lenovo Legion سيضم أيضًا ذاكرة داخلية من نوع UFS 3.0، والذاكرة العشوائية LPDDR5، وشاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا الهاتف سيصل كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة LegionOS. وفيما يخص الكاميرات، فقد تردد أن الهاتف سيضم كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 16 ميغابكسل في الخلف، في حين سيضم كاميرا بدقة 20 ميغابكسل في الأمام.