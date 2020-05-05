تكنولوجيا: هاتف POCO F2 PRO ينطلق قريباً بتصميم بكامل الشاشة وكاميرة دائرية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة Poco التجارية للإعلان عن هاتف POCO F2 PRO الذي رصد بالفعل في حملة ترويجية في GearBest، حيث يظهر الهاتف بتصميم بكامل الشاشة، مع كاميرة خلفية بتصميم دائري.

ينطلق هاتف Poco F2 Pro قريباً في فئة الهواتف المميزة للأسواق، حيث ينطلق هذا الإصدار بأفضل المواصفات في رقاقة المعالج، والذاكرة العشوائية، وأيضاً إعدادات الكاميرة، كما يضم بطارية بقدرة أعلى مع شاشة بتصميم كامل.

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تشير التوقعات إلى أن علامة Poco التجارية في طريقها للإعلان عن هاتف Poco F2 Pro خلال الأيام القادمة، ولقد كشفت الحملة الترويجية في متجر GearBest عن أن هاتف Poco F2 Pro يأتي بمعالج قوي مع ذاكرة عشوائية كبيرة، كما تأتي شاشة الهاتف بدون نتوء أو ثقب للكاميرة الأمامية لدعم الهاتف بعرض كامل في الشاشة.

هاتف Poco F2 Pro يأتي أيضاً وفقاً للحملة الترويجية بسعة أعلى للبطارية مع تقنية الشحن السريع، كما يأتي بإعدادات مميزة في الكاميرة، مع سعر جيد، حيث يأتي النموذج الرئيسي من هاتف Poco F2Pro بسعر 500 دولار.

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