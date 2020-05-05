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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لعقد مؤتمرها القادم في السوق الهندي لإطلاق سماعة لاسلكية، مع هاتف Mi 10 في السوق الهندي.
نشرت شركة شاومي إعلان تشويقي جديد، حيث تظهر حافظة السماعة اللاسلكية في الإعلان التشويقي، ويأتي هذا الإصدار بعد أن قدمت شاومي سماعة Mi AirDots Pro 2 خلال شهر سبتمبر في السوق الصيني، بينما قدمت الشركة سماعة Mi 2 اللاسلكية في شهر مارس في السوق الأوروبي.
أيضاً أطلقت شاومي سماعة Mi AirDots Pro 2s بنفس تصميم Mi 2 اللاسلكية، كما تميز برقاقة بلوتوث مزدوجة، مع ميزة الإتصال الثابت، والإقتران السريع، إلى جانب دعم الشحن اللاسلكي، كما دعمت السماعات تقنية البلوتوث 5.0، مع ميزة الإتصال بأجهزة الأندوريد وiOS.
كما تأتي السماعات بمحركات 14.2مم، مع ميزة التحكم باللمس في التشغيل وتغيير المسارات، كما تضم السماعات باثنان من الميكروفونات لإلغاء الضوضاء، أيضاً تدعم السماعات ميزة التحكم بإلقاء الأوامر الصوتية، مع دعم إيقاف التشغيل التلقائي عند إزالة السماعة من الأذن.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: شاومي تحدد 8 من مايو لإطلاق سماعة لاسلكية في السوق الهندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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