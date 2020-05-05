شركة Realme تجلب ثلاثة هواتف ذكية إضافية إلى القارة العجوز

فاطمة أيت طالب - دبي - قررت شركة Realme تعزيز قائمة منتجاتها المتوفرة في أوروبا مع إطلاق ثلاثة هواتف ذكية إضافية هناك، ويتعلق الأمر هنا بكل من Realme X50 Pro 5G و Realme 6 Pro و Realme 5i. جميع هذه الهواتف الذكية الثلاثة تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام ولكنها لم تصل إلى القارة العجوز حتى الآن. ستكون هذه الهواتف الذكية الثلاثة متوفرة في أوروبا قريبًا من خلال الموقع الرسمي لشركة Realme على شبكة الإنترنت، ومن خلال متجر Amazon كذلك. شاشة Super AMOLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz

معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865

ذاكرة عشوائية بحجم يصل إلى 12GB

ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية

أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W

نظام Android 10 مع واجهة Realme UI

السعر : 599 يورو لنسخة 8GB/128GB، ونحو 669 يورو لنسخة 8GB/256GB، ونحو 749 يورو لنسخة 12GB/256GB. Realme 6 Pro شاشة LCD بحجم 6.6 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz

معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 720G بتردد 2.3GHz

ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB

ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة

أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المُقربة

بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W

نظام Android 10 مع واجهة Realme UI

السعر : 232$ لنسخة 6GB/64GB، و245$ لنسخة 6GB/128GB، و260$ لنسخة 8GB/128GB Realme 5i شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD تمتاز بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 20:9

معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 665

ذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB

ذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل

أربع كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق

بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن بقوة 10W

نظام Android 10 مع واجهة Realme UI

السعر : سيكلف إبتداء 160 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.

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