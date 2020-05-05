شركة Realme تجلب ثلاثة هواتف ذكية إضافية إلى القارة العجوز

فاطمة أيت طالب - دبي - قررت شركة Realme تعزيز قائمة منتجاتها المتوفرة في أوروبا مع إطلاق ثلاثة هواتف ذكية إضافية هناك، ويتعلق الأمر هنا بكل من Realme X50 Pro 5G و Realme 6 Pro و Realme 5i. جميع هذه الهواتف الذكية الثلاثة تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام ولكنها لم تصل إلى القارة العجوز حتى الآن. ستكون هذه الهواتف الذكية الثلاثة متوفرة في أوروبا قريبًا من خلال الموقع الرسمي لشركة Realme على شبكة الإنترنت، ومن خلال متجر Amazon كذلك.
- شاشة Super AMOLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz
- معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865
- ذاكرة عشوائية بحجم يصل إلى 12GB
- ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية
- أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.
- بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W
- نظام Android 10 مع واجهة Realme UI
- السعر : 599 يورو لنسخة 8GB/128GB، ونحو 669 يورو لنسخة 8GB/256GB، ونحو 749 يورو لنسخة 12GB/256GB.
Realme 6 Pro
- شاشة LCD بحجم 6.6 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz
- معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 720G بتردد 2.3GHz
- ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB
- ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة
- أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المُقربة
- بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W
- نظام Android 10 مع واجهة Realme UI
- السعر : 232$ لنسخة 6GB/64GB، و245$ لنسخة 6GB/128GB، و260$ لنسخة 8GB/128GB
Realme 5i
- شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD تمتاز بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 20:9
- معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 665
- ذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB
- ذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل
- أربع كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق
- بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن بقوة 10W
- نظام Android 10 مع واجهة Realme UI
- السعر : سيكلف إبتداء 160 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.
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