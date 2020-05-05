الكاميرا الأمامية للهاتف Galaxy S20 Ultra تحتل المرتبة الثانية في إختبارات DxOMark

فاطمة أيت طالب - دبي - قام فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية اليوم بنشر مراجعته الكاملة للكاميرا الأمامية الخاصة بالهاتف Galaxy S20 Ultra، ومنح في الأخير لهذا الهاتف المرتبة الثانية في سبورة الترتيب وراء الهاتف Huawei P40 Pro. في الواقع، هاتف سامسونج الرائد الجديد متأخر بثلاث نقاط عن هاتف Huawei، ويتفوق على الهاتف +Galaxy Note 10 5G بنقطة واحدة فقط على الرغم من العتاد المُحسن مما يشير إلى أن البرمجيات لا تزال بحاجة إلى التحسينات.

يضم الهاتف Galaxy S20 Ultra كاميرا أمامية فريدة تضم مستشعر بحجم 1/2.65 إنش وبدقة 40 ميغابكسل تدعم تقنية دمج البكسلات Quad Bayer. تعمل هذه الكاميرا في وضعين بحيث يبلغ الطول البؤري في الوضع الأول 32mm في حين يبلغ في الوضع الثاني نحو 25mm مع العلم بأنه يتم إستخدام الوضع الأول أثناء تصوير صورة شخصية لنفسك، والوضع الثاني أثناء تصوير صورة شخصية تضم شخصين أو أكثر أو أثناء تسجيل فيديو علمًا أن هذه الكاميرا قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 4K وبمعدل 60 إطار في الثانية.

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حصلت الكاميرا الأمامية للهاتف Galaxy S20 Ultra على تقييم قدره 104 نقطة في إختبار الصور مما جعلها تحتل المرتبة الثالثة وراء كل من Huawei P40 Pro و Huawei Nova 6 5G في هذه الفئة. التفاصيل، ومستويات الضوضاء، والتعرض، والنقاط الديناميكي، وتأثير طمس الخلفية كلها ممتازة. ومع ذلك، فقد عانى الهاتف فيما يخص توازن الألوان بحيث كان غير دقيقًا في تحديد لون البشرة في بعض السيناريوهات وفي موازنة اللون الأبيض.

تعمل الكاميرا الأمامية للهاتف Galaxy S20 Ultra بشكل أفضل فيما إختيار الفيديو، فقد حصلت على 95 نقطة في هذا الإختبار مما جعلها مطابقة لكاميرا الهاتف Huawei P40 Pro. ومع ذلك، فقد وجد المختبرون أن التركيز التلقائي كان بطيئًا في بعض الحالات وكانت الألوان غير مثالية تمامًا، ولكن في الغالب، ينتج الهاتف مقاطع فيديو بجودة ممتازة. عمومًا، يمكنكم الإطلاع على المراجعة الكاملة للكاميرا الأمامية الخاصة بالهاتف Galaxy S20 Ultra على الموقع الرسمي لفريق DxOMark إنطلاقًا من رابط المصدر أدناه.