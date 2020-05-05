تكنولوجيا: أول الصور المسربة التي تستعرض تصميم هاتف لينوفو المخصص للألعاب Legion

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت اليوم مجموعة من الصور ثلاثية الأبعاد التي تقدم نظرة واضحة على التصميم المتوقع لهاتف Legion المخصص للألعاب والمرتقب من لينوفو.

يعد هاتف Legion المخصص للألعاب أحد الإصدارات المميزة التي يترقبها الكثير من المستخدمين، حيث ينطلق هذا الإصدار بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 90W، كما تقدم لينوفو هذا الإصدار بتقنية متطورة في التبريد، لدعم تجربة مميزة في الألعاب.

ولقد قدم مطوري XDA اليوم رؤية واضحة لتصميم هذا الإصدار، حيث تؤكد الصورة ثلاثية الأبعاد على أن هاتف Legion يأتي بتصميم فريد وغير تقليدي، حيث تأتي الكاميرات الرئيسية في منتصف الجهة الخلفية للهاتف، بينما تأتي الكاميرة الأمامية في وحدة منبثقة من الهاتف.

وتشير التسريبات المصورة إلى أن الهاتف صمم ليدعم الحمل بشكل أفقي، لذا إختارات لينوفو موقع الكاميرة الرئيسية في منتصف الجهة الخلفية للهاتف، من جانب أخر تتميز آلية الكاميرة الأمامية المنبثقة بشعار Legion، كما تتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية فلاش LED مزدوج يأتي أعلى نجمة شعار Legion.

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أيضاً ينطلق هاتف Legion المخصص للألعاب باثنان من منافذ USB C، على أن يأتي المنفذ الثاني في الإطار الجانبي للهاتف، والذي يدعم شحن الهاتف بسلاسة في تجربة الألعاب.

كما يضم هاتف Legion اثنان من المكبرات الصوتية ستريو، في الجزء السفلي والعلوي من الهاتف، مع توقعات أن تأتي المكبرات الصوتية في جانبي الهاتف، كما يحتوي الهاتف على غرفة كبيرة بحجم 1.4سم لدعم صوتيات بكفاءة أعلى، كما يتضمن الهاتف أنابيب حرارية مزدوجة.

وفي تسريبات جاءت من شركة لينوفو أشير إلى أن هاتف Legion ينطلق بمعايير UFS 3.0 في السعة التخزينية، كما يدعم معايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية، ويدعم أيضاً الهاتف معدل تحديث 144Hz في الشاشة، وسرعة لمس في الشاشة تصل إلى 270Hz.

هاتف Legion يأتي أيضاً بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة ZUI 12 أو التي ستعرف ب Legion OS نظراً لتخصيص الواجهة بشكل كبير للتوافق مع هاتف الألعاب، أيضاً يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وكاميرة سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل.

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