موتورولا توفر عرضًا مغريًا للمهتمين بالهاتف Motorola Razr 2019 في الولايات المتحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - سعر الهاتف Motorola Razr 2019 مرتفع للغاية، فهو يبلغ 1500 دولار أمريكي، ولكن ماذا لو كان بإمكانك الحصول عليه مقابل نصف ذلك المبلغ؟ يمكنك ذلك، على الرغم من أن هناك شيء يجب أخذه بعين الإعتبار. تقدم شركة موتورولا عرضًا جديدًا تحت عنوان ” إشتر واحد، وأحصل على الآخر مجانًا “، وهو العرض الذي يؤدي إلى خفض سعر الهاتف Motorola Razr 2019 إلى 750 دولار أمريكي، ولكن سيتعين عليك العثور على صديق يريد هذا الهاتف أيضًا.

لست مضطرًا إلى دفع المبلغ بالكامل مقدمًا، يمكنك الحصول على الهاتفين مقابل 42 دولارًا أمريكيًا في الشهر، ودفعها على مدار 36 شهرًا. يتوفر الهاتف باللون الأسود وباللون الذهبي، ويمكنك الحصول على كل واحد بلون مختلف إذا أردت ذلك. ومع ذلك، يجب الأخذ بعين الإعتبار أن هذا العرض متوفر حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية فقط ومن خلال شركة الإتصالات المحلية Verizon. خذ بعين الإعتبار أن هذا العرض الترويجي ينتهي في منتصف ليلة 10 مايو، ولا يتوفر سوى عدد محدود من الوحدات.

للتذكير، يستخدم الهاتف Motorola Razr 2019 القابل للطي المعالج Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB. هذا الهاتف لا يضم سوى كاميرتين، واحدة في الواجهة الخارجية، والأخرى في الداخل، وبالضبط داخل قطع الشاشة.

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وبالنسبة للكاميرا الأساسية، فهي تضم مستشعر بدقة 16 ميغابكسل وعدسة بفتحة 1.7 كما أنها تدعم تقنية التثبت الرقمي للصورة EIS وتأتي مع فلاش LED مزدوج. أما بخصوص الكاميرا الأمامية، فهي تضم مستشعر بدقة 5 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، ولكن من دون فلاش LED، ومع ذلك يمكن إستخدام الشاشة لتضيء وجهك في الظلام.

الشيء القابل للنقاش أكثر في هاتف موتورولا الجديد هو الشاشة القابلة للطي. هذه الشاشة تمتاز بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 21:9 وبدقة 2142×876 بكسل وتُطلق عليها الشركة الإسم التجاري Cinemavision. هناك شاشة Quick View أخرى في الواجهة الخارجية للهاتف عبارة عن شاشة OLED بحجم 2.7 إنش وبدقة 800×600 بكسل.

الشيء الجيد في الشاشة الثانوية هو أنها تتيح لك إستخدام الهاتف دون فتحه مع إمكانية الوصول إلى جميع الميزات المهمة تقريبًا مثل المكالمات، وإلتقاط صور السلفي، وإيقاف وتشغيل بعض الإعدادات الأساسية والتحدث إلى المساعد الرقمي Google Assistant.

الهاتف Motorola Razr 2019 يضم كذلك بطارية بسعة 2510mAh تدعم تقنية الشحن السريع 15W TurboPower، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع جميع التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل الضرورية.