تقلبات جوية ومرتفع جوي.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء، 13 رمضان 2020، يشهد ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث يتوقع الخبراء أن تظهر الشبورة المائية صباحا ويسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

وشهدت البلاد الثلاثاء، هبوب رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، على مختلف أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد، في بيان إن السواحل الشمالية تشهد أمطارا خفيفة صباحا وطقس لطيف مشمس، ويكون معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأضات أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي متمركز على الجمهورية.

أما عن حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء:

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القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 16

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16

مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16

سوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 19

قنا العظمى 30 درجة والصغرى 20

أسوان العظمى 33 درجة والصغرى 21