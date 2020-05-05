كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء، 13 رمضان 2020، يشهد ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث يتوقع الخبراء أن تظهر الشبورة المائية صباحا ويسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.
وشهدت البلاد الثلاثاء، هبوب رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، على مختلف أنحاء البلاد.
وقالت الأرصاد، في بيان إن السواحل الشمالية تشهد أمطارا خفيفة صباحا وطقس لطيف مشمس، ويكون معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.
وأضات أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي متمركز على الجمهورية.
أما عن حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء:
القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 16
الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16
مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16
سوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 19
قنا العظمى 30 درجة والصغرى 20
أسوان العظمى 33 درجة والصغرى 21
كانت هذه تفاصيل خبر تقلبات جوية ومرتفع جوي.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.