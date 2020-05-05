تكنولوجيا: مايكروسوفت تتجه إلى دعم أجهزة الحاسب ذات الشاشة الواحدة بنظام Windows 10X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت عملاق البرمجيات نظام تشغيل Windows 10X لدعم الجيل القادم من أجهزة الحاسب المميزة بالشاشة المزدوجة، وفي تفاصيل جديدة نشرت عبر رئيس قسم الإنتاج في مايكروسوفت، كشف عن إتجاه مايكروسوفت لدعم أجهزة الحاسب ذات الشاشة الواحدة بنظام Windows 10X.

كانت خطط شركة مايكروسوفت الأولى لإطلاق Windows 10X لدعم جهاز Surface Neo المميز بالشاشة المزدوجة خلال هذا العام، إلا أن بعض التسريبات التي نشرت مؤخراً قد أكدت على أن Windows 10X غير مجهز للإطلاق ودعم الأجهزة في الوقت الحالي، على أن ينطلق النظام لدعم الأجهزة ذات الشاشة المزدوجة في 2021.

ومع تأجيل إطلاق الأجهزة ذات الشاشة المزدوجة، تتجه مايكروسوفت للتركيز على دعم الأجهزة ذات الشاشة الواحدة بنظام Windows 10X، وهو ما أشار إليه رئيس قسم المنتجات في شركة Microsoft في مدونة نشرت مؤخراً.

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كما أوضح Panos Panay رئيس قسم الإنتاج في مايكروسوفت أن نظام تشغيل Windows 10X طور ليكون نظام مرن، لذا سيقدم الدعم أيضاً لأجهزة الحاسب ذات الشاشة الواحدة بشكل جيد، حيث يمكن أن تقدم مميزات نظام التشغيل دعم للمستخدمين للإستفادة من الخدمة السحابية في الألعاب، والعمل إلى جانب التعلم.

أيضاً أكد Panos Panay على أن دفع نظام Windows 10X للأجهزة ذات الشاشة الواحدة سيقدم رؤية واضحة للمستخدمين حول مميزات هذا النظام، إلى أن ينطلق الجيل الجديد من الأجهزة ذات الشاشة المزدوجة.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن نظام Windows 10X سيدعم المستخدمين بشكل خاص في تعدد المهام على الشاشة الواحدة، مع توقعات أن تقدم مايكروسوفت مميزات لإدارة وتوفير إستهلاك الطاقة في أجهزة الحاسب بكفاءة أعلى.

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