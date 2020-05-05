شاهد كيف إستطاع iPhone SE 2020 الجديد التفوق على iPhone 11 Pro في إختبارات السقوط

فاطمة أيت طالب - دبي -

مع الهاتف iPhone SE 2020، قررت شركة آبل الإستعانة بلغة التصميم القديمة والتي تتمثل في الإستعانة بإثنتين من الطبقات الزجاجية، واحدة في الواجهة الأمامية والخلفية، فضلا عن إطار من المعدن كما هو الحال مع الهاتف iPhone 8 وعلى عكس iPhone 7 الذي يضم هيكل مصنوع بالكامل من الألومنيوم. ونحن على يقين من أنه مع الواجهة الخلفية المغطاة بالزجاج، فسوف يرغب الكثيرون في معرفة مدى متانة الهاتف iPhone SE 2020 على الرغم من أن إختبارات السقوط التي رأيناها في الماضي أظهرت أن هذه الهواتف الذكية الجديدة لا تصمد بشكل جيد.

ومع ذلك، يبدو أن ذلك لا ينطبق على الهاتف iPhone SE 2020، فقد أظهرت لنا إختبارات السقوط الجديدة أن هاتف آبل الجديد يملك قدرة كبيرة على مقاومة السقطات على الرغم من أنه يتبنى تصميم الشطيرة الزجاجية، فهو لم يتعرض أبدًا للكسر على مستوى الواجهة الخلفية، فالطبقة الزجاجية الأمامية هي الوحيدة التي تعرضت للكسر بعد إسقاط الهاتف عدة مرات على وجهه.

وعلى الرغم من تعرض الطبقة الزجاجية الأمامية للهاتف iPhone SE 2020 للكسر، فقد وجد المختبرون أن جميع وظائف الهاتف لا تزال تعمل على نحو جيد، بما في ذلك الشاشة نفسها التي تستجيب لأوامر المستخدم مما يدل على جودة التصنيع المميزة التي يمتلكها الهاتف iPhone SE 2020 على الرغم من أنه يُعتبر الهاتف الأرخص في تشكيلة آبل حاليًا. في الواقع، لقد نجح الهاتف iPhone SE 2020 في التفوق بشكل ملحوظ على الهاتف iPhone 11 Pro الأكثر تكلفة في هذه الإختبارات، فهذا الأخير لم يصمد كثيرًا قبل أن يتعرض للتلف.

على الرغم من أن هذه الإختبارات أظهرت قدرة الهاتف iPhone SE 2020 الجديد على مقاومة السقطات، فهذا لا يغنيك عن شراء غطاء واقي لهذا الهاتف جنبًا إلى جنب مع طبقة زجاجية واقية إضافية للشاشة إذا كنت تريد الحفاظ على إستثمارك لفترة طويلة جدًا.