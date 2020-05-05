Poco تبدأ حملة التشويق للهاتف Poco F2 Pro، وسيصل في المستقبل القريب

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Poco F2 Pro سيصل رسميًا في المستقبل القريب. الحساب الرسمي للعلامة التجارية الفرعية Poco التابعة لشركة Xiaomi على شبكة تويتر يدعو الجميع للإنضمام إلى الضجة. وفي نفس الوقت، ظهر هذا الهاتف على متجر Gearbest مع صفحة ترويجية خاصة به، وهي الصفحة التي تؤكد لنا بعض الأشياء حول هذا الهاتف مثل حقيقة أنه سيضم معالج رائد من شركة كوالكوم، وشاشة خالية من القطع أو الثقب، فضلا عن بطارية ضخمة تدعم الشحن السريع.

في الواقع، كافة هذه الأدلة التي حصلنا عليها حتى الآن تشير إلى أن الهاتف Poco F2 Pro لن يكون هاتف جديد كليًا، وإنما هو الهاتف Redmi K30 Pro نفسه الذي تم إطلاقه في الصين في شهر مارس الماضي، فهو سيحصل على نفس التصميم ونفس المواصفات التقنية، والتغيير الوحيد سيطرأ على الإسم وشعار الشركة في الواجهة الخلفية للهاتف.

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وبصرف النظر عن ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف Poco F2 Pro سيكون متوفرًا في نسختين، واحدة تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، في حين تضم النسخة الثانية 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية.

وبالعودة إلى تسريب سابق وردنا من البرتغال، فسوف يتم تسعير الهاتف Pocophone F2 Pro هناك بنحو 649 يورو للنسخة التي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، وبنحو 749 يورو للنسخة التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية. ومع ذلك، ضع في إعتبارك أن البرتغال لديها ” ضريبة خاصة ” تجعل أسعار الهواتف الذكية هناك أعلى قليلاً مما هي عليه في الأماكن الأخرى، لذلك فإن أفضل سيناريو هنا للدول الأوروبية الأخرى هو أن يبدأ سعر الهاتف من 599 يورو.