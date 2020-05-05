شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عضو جديد فى عائلة تسلا..إيلون ماسك وجرايمز يرزقان بطفلهما الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس التنفيذى لشركة Tesla والملياردير التكنولوجى إيلون ماسك، أن صديقته الفنانة جرايمز، أنجبت طفلهما الأول، واليوم الثلاثاء، رد الملياردير التنفيذى على أحد المتابعين للكشف عن أن جرايمز مازالت فى حالة الولادة، وذلك بعدما سأله المتابع عن أخبار المولود الجديد.

وبعد 4 ساعات، أكد مسك أن جرايمز أنجبت طفلًا صغيرًا، حيث غرد: "الأم والطفل كل شىء جيد"، وعندما سأل أحد المتابعين البالغ من العمر 48 عامًا للكشف عن اسم ابنه الجديد، رد ماسك "X Æ A-12 Musk"، ثم شارك لاحقًا صور فوتوغرافية للمولود الجديد والتى تضمنت إحداها رسومات توضيحية فى الأعلى، بينما كان يحمل الملياردير الشهير ابنه فى الصورة الثانية.

وفى إحدى الصور كتب على وجه الطفل النائم كلمة "سافاج" مكتوبة تحت عينه من بين رسومات أخرى، فيما علق أحد المتابعين رداً على الصورة التى نشرها إيلون ماسك، وكتب "مبروك"، وكانت قد أشارت جرايمز إلى أنها كانت حاملاً فى يناير الماضى بنشر صورة عارية على إنستجرام، والتى كانت معدلة رقميًا لإظهار جنين داخل بطنها.

وكان قد كشف الزوجان المشهوران فى مايو 2018 صداقتهما بشكل رومانسى، مما جعل أول ظهور علنى لهما فى Met Gala، ولدى ماسك 6 أطفال من زوجته السابقة جوستين ماسك، التى تزوجها من عام 2000 إلى عام 2008.

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وعلى جانب آخر يشار إلى أنه بعدما ألحق الخراب بأسهم تسلا الأسبوع الماضى، عاد "إيلون ماسك" بتغريداته المثيرة للجدل مرة أخرى، قائلاً إنها فكرة جيدة تثبيت بعض الألعاب مثل Minecraft وPokémon Go فى سيارات تسلا، حيث غرد الرئيس التنفيذى للشركة قائلا: "لدى Minecraft قاعدة مذهلة"، بحسب موقع TOI الهندى.

وأَضاف ماسك: "هل يعتقد أحد أنه يمكنهم الحصول على لعبة Minecraft متعددة اللاعبين جيدة تعمل على Tesla ؟ أو ربما إنشاء لعبة تتفاعل فعليًا مع الواقع مثل Pokémon Go أثناء القيادة بأمان؟ مثل نسخة معقدة من Pac-man أو Mario Kart؟".









وقد نوقشت فكرة ماسك بوضع لعبة Minecraft فى سيارات تسلا لأول مرة فى يناير من هذا العام بعد أن قام بتغريد استطلاع للرأي، حيث سأل متابعيه عما إذا كانوا يرغبون فى تثبيت لعبة فيديو The Witcher فى تسلا، وقال أحد المتابعين إنه "سيكون أفضل إذا استطعت لعب Minecraft فى تسلا (وسيحبها طفلى أيضًا)" وقد أجاب "ماسك": "متفق عليه، مهم".







