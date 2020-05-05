شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بوينج تكشف عن أول طائرة مقاتلة بدون طيار بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت شركة بوينج طائرتها Loyal Wingman المخصصة لسلاح الجو الملكى الأسترالى، وهى أول طائرة مقاتلة للشركة بدون طيار تعمل بالذكاء الاصطناعى، وفى بيان صحفى أعلنت الشركة أنه "حدث تاريخى للشركة ودول الكومونولث".

وأشارت الشركة إلى أن الطائرة سوف تستخدم الذكاء الاصطناعى لتوسيع قدرات المنصات المأهولة وغير المأهولة، وهى الأولى التى تم تصميمها وتصنيعها فى أستراليا منذ 50 عاما، حسب روسيا اليوم.

أضافت الشركة أنه تم التخطيط لإجمالى 3 نماذج أولية، وكانت وزارة الدفاع الأسترالية قد أعلنت فى وقت سابق من عام 2019، أنها سوف تستثمر حوالى 40 مليون دولار فى تطوير مشروع طائرة عسكرية بدون طيار بالاشتراك مع شركة بوينج الأمريكية. وذكر حينها أن الطائرة ستتمكن من "استخدام الذكاء الاصطناعى للطيران بمفردها أو لدعم الطائرات المأهولة، مع الحفاظ على مسافة آمنة مع الطائرات الأخرى".

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وقالت نائب رئيس والمدير العام لشركة "الأنظمة الذاتية لقطاعات الدفاع والفضاء والأمن لبوينج" Autonomous Systems for Boeing Defense, Space & Security، كريستين روبرتسون، إن هذه الطائرة "مضاعفة للقوة"، إلا أنها لم تخضع بعد لاختبار الطيران مع سلاح الجو الملكى الأسترالى، وأضافت: "نتظلع إلى إدخال الطائرة فى اختبارات الطيران وإثبات مفهوم فريق العمل بدون طيار".

من جانبه قال رئيس الوزراء، سكوت موريسون، إن دور الطائرة الجديدة سوف يكون محوريا فى استكشاف القدرات الحاسمة التى تحتاجها قواتنا لحماية أمتنا وحلفائها فى المستقبل"، ووصف اللحظة بأنها "تاريخية لأستراليا وابتكاراتها الدفاعية".

أما قائد سلاح الجو الملكى الأسترالى، المارشال ميل هوبفلد، فقال إن المشروع هو نموذج رئيسى للتطورات الجارية مع شركاء الصناعة عبر أستراليا، وهو ما يوضح أهمية العلاقة التى تربط سلاح الجو مع شركة بوينج أستراليا وصناعة الدفاع على نطاق أوسع.

وقد تم دعم تطوير النموذج الأولى باستثمار قدره 40 مليون دولار من الحكومة الفدرالية، وهو ما يمثل أكبر استثمار لشركة بوينج فى طائرة بدون طيار خارج الولايات المتحدة الأمريكية.