تكنولوجيا: الآن هاتف GALAXY S20 ULTRA يتوفر في السوق الأوروبي باللون الأبيض

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري في دفع هاتف GALAXY S20 ULTRA باللون الأبيض إلى السوق الأوروبي، بعد أن توفر هذا النموذج في السوق الصيني فقط خلال الفترة الماضية.

تقدم سامسونج اليوم هاتفها المميز Galaxy S20 Ultra في السوق الأوروبي بنموذج جديد مميز باللون الأبيض أو ما يعرف من سامسونج ب”Cloud White”.

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انطلق هاتف Galaxy S20 Ultra باللون الأبيض مؤخراً في سوق ألمانيا، والذي إقتصر على نموذج واحد فقط بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، وجاء بسعر 1150 يورو، بينما تقتصر سعة تخزين 512 جيجا بايت على اللون الأسود.

من جانب أخر قدم Galaxy S20 Ultra باللون الأبيض في السوق الصيني بنموذج واحد فقط يضم سعة تخزين 256 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يبدأ هاتف Galaxy S20 Ultra باللون الأبيض الجديد في الإنتشار في السوق الأوروبي خلال الفترة القادمة، مع توقعات أن يقدم في أسواق أوروبا الأخرى بنفس مواصفات السعة التخزينية والذاكرة العشوائية التي قدمت في سوق ألمانيا.

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