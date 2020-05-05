تكنولوجيا: تقرير يشير إلى تراجع شحنات الهواتف الذكية في الربع الأول بنسبة 17%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي تعمل على تحليل تطورات شحنات الهواتف الذكية في الأسواق العالمية على تراجع شحنات الهواتف الذكية بنسبة 17% خلال الربع الأول من 2020.

كشف تقرير Strategy Analytics الذي تقدم من خلاله تحليل لسوق الهاتف، عن أن شحنات الهواتف الذكية قد إنخفضت في الأسواق العالمية نتيجة للأحداث الأخيرة، حيث وصلت شحنات الهواتف الذكية إلى 275 مليون وحدة خلال الربع الأول من 2020.

كما يؤكد التقرير على أن هذا الربع هو الأسوأ في تاريخ صناعة الهواتف الذكية، ولقد وصلت حصة سامسونج من إجمالي شحنات الهواتف الذكية خلال الربع الأول إلى 21%، بينما سيطرت شركة هواوي على المركز الثاني بنسبة 18%، وجاءت ابل في المركز الثالث بنسبة 14%.

ويؤكد التقرير على الإنخفاض الملحوظ في شحنات الهواتف الذكية مقارنة بعام 2019، حيث وصلت شحنات الهواتف الذكية في الربع الأول من عام 2019 إلى 330.4 مليون وحدة، بينما إنخفضت خلال الربع الأول من 2020 إلى 275 مليون وحدة.

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كما أوضح التقرير على أن السوق الصيني كان له تأثير كبير في تراجع شحنات الهواتف الذكية، حيث يعد من أكبر الأسواق العالمية المؤثرة في سوق الهاتف.

أيضاً في الوقت الذي تسيطر فيه سامسونج على أكبر حصة سوقية من مبيعات الهواتف الذكية، إلا أنها كانت الأكثر تضرراً نتيجة للإنخفاض الذي شهدته الشركة في شحنات الهواتف الذكية بنسبة 19% مقارنة بالربع الأول من 2019.

كما إنخفضت شحنات شركة هواوي بنسبة 18%، بينما إنخفضت شحنات ابل بنسبة 9% عن الربع الأول من 2019، ويعود ذلك لإستراتيجية ابل الجديدة في خفض الأسعار والتي ستساهم أيضاً في زيادة مبيعات الشركة خلال الأشهر المقبلة وفقاً لتوقعات محللي السوق.

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