شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة بث الفيديو HOOQ تتوقف على مستوى العالم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خدمة بث الفيديو عند الطلب HOOQ عن إغلاقها بعد خمس سنوات، حيث تم إطلاق HOOQ في يناير عام 2015، وبعد خمس سنوات أنهت الشركة جميع شراكاتها وأعلنت إغلاقها بالكامل، وبحسب التقرير فإن هذا إغلاق عالمي ولن تكون الخدمة متاحة في البلدان.

وبحسب موقع TOI الهندى فكانت الخدمة مشروعًا مشتركًا بين Singtel وSony Pictures Television وWarner Bros، كما قامت الشركة أيضًا بإزالة جميع المحتويات من موقعها على الإنترنت، والآن يتكون الموقع الإلكتروني فقط من صفحة نصها "HOOQ لم يعد متاحًا اعتبارًا من أبريل 30، 2020 "

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وقامت الشركة مؤخرًا بتقديم طلب للتصفية وأنهت شراكاتها مع خدمات Disney + Hotstar وGrab وVideoMax، كما أوقفت الشركة تجديد الاشتراكات ورسوم الفواتير والاشتراكات النشطة للمستخدمين والقسائم منذ الشهر الماضي، ولا تقوم الشركة أيضًا بإصدار أي رد إلى المستخدمين بسبب عملية التصفية المستمرة.

يذكر أنه في الماضي، كانت الشركة قد دخلت في شراكة مع مشغلي الاتصالات Airtel وVodafone وACT Fibernet، وقالت الشركة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت: "على مدى السنوات الخمس الماضية، قدمنا ​​لك إثارة لا تصدق، ودراما مشوقة، وضحكات صاخبة، وحركة مرعبة، والمزيد.

وقالت الشركة:"كان هدفنا أن نقدم لك أفضل وسائل الترفيه من هنا إلى هوليوود، قلوبنا مليئة بالامتنان لكل من شاركنا الرحلة، نحن نأخذ هذا الوقت لنقدم شكرنا، ونقدر الدعم لجميع الأوقات التي جعلتنا جزءًا من حياتك، خمس دول، ساعات لا تحصى من الترفيه، أكثر من 80 مليون مشترك - وتجربة لا تقدر بثمن لنا جميعًا هنا في HOOQ، ومن أعماق قلوبنا، شكراً للجميع، لقد كان من الرائع أن أخدمكم جميعاً ".