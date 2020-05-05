شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يسعى لإضافة بعض ألعاب الفيديو بسيارات تسلا.. اعرف أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما ألحق الخراب بأسهم تسلا الأسبوع الماضي، عاد "إيلون ماسك" بتغريداته المثيرة للجدل مرة أخرى، قائلاً إنها فكرة جيدة تثبيت بعض الألعاب مثل Minecraft وPokémon Go في سيارات تسلا، حيث غرد الرئيس التنفيذي للشركة قائلا: "لدى Minecraft قاعدة مذهلة"، بحسب موقع TOI الهندى.

وأَضاف ماسك: "هل يعتقد أحد أنه يمكنهم الحصول على لعبة Minecraft متعددة اللاعبين جيدة تعمل على Tesla ؟ أو ربما إنشاء لعبة تتفاعل فعليًا مع الواقع مثل Pokémon Go أثناء القيادة بأمان؟ مثل نسخة معقدة من Pac-man أو Mario Kart؟".

وقد نوقشت فكرة ماسك بوضع لعبة Minecraft في سيارات تسلا لأول مرة في يناير من هذا العام بعد أن قام بتغريد استطلاع للرأي، حيث سأل متابعيه عما إذا كانوا يرغبون في تثبيت لعبة فيديو The Witcher في تسلا، وقال أحد المتابعين إنه "سيكون أفضل إذا استطعت لعب Minecraft في تسلا (وسيحبها طفلي أيضًا)" وقد أجاب "ماسك": "متفق عليه، مهم".

Advertisements

وقد عاني الملياردير الأمريكى، بسبب بعض أخر تغريداته من مشاكل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حيث أن تغريدة الأسبوع الماضي تقول أن أسهم Tesla كانت "عالية جدًا" مما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية لشركة Tesla بمقدار 14 مليار دولار في ساعات.

كما سقطت 3 مليارات دولار من حصة ماسك الخاصة في شركة السيارات الكهربائية، كما كانت له تغريدة سيئة في وقت سابق في أغسطس 2018، والتى كلفته منصبه كرئيس لشركة تسلا.

أدت تغريدة أغسطس 2018 إلى توصل ماسك وتسلا إلى تسويةمع لجنة الأوراق المالية والبورصات، وقد تضمنت التسوية 40 مليون دولار من العقوبات، مقسمة بالتساوي بين الشركة وماسك، وإقالة ماسك كرئيس لمجلس إدارة شركة تسلا.