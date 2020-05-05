شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا الأمريكية تخطط لاقتحام مجال الطاقة فى المملكة المتحدة.. اعرف عملت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت شركة تسلا بطلب للحصول على ترخيص لتصبح مزودًا للطاقة في المملكة المتحدة، وفقًا لـ Telegraph، وهذا يعني أنها قد تجلب تقنية بطارية الليثيوم أيون PowerPack إلى بريطانيا، مثلما فعلت مع تركيب Hornsdale PowerPack 100 ميجاوات في جنوب أستراليا، وقد تكون أيضًا طريقة للشركة لتقديم منصة تسمى Autobidder والتى تسمح لموردى الطاقة المتجددة بتجميع الطاقة وتداولها.

ولم تؤكد الشركة أي خطط لشراء PowerPacks على نطاق واسع في المملكة المتحدة، ولكن تقنية شبكة أيونات الليثيوم منطقية بالنسبة للمنطقة، حيث تولد المملكة المتحدة معظم طاقتها (40 في المائة) من مصادر للطاقة المتجددة، بما في ذلك الرياح والطاقة الشمسية.

ويمكن أن تساعد تقنية البطارية في تضييق الفجوات في التوليد خلال الأيام الهادئة أو الغائمة، مما يقلل من التلوث والتكاليف بالنسبة للمستهلكين، كما تمتلك Tesla بالفعل العديد من تركيبات PowerPack في المملكة المتحدة، بما في ذلك في جنوب ويلز، ولكن لا شيء على نطاق عملياتها الأسترالية.

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ويمكن أن تخطط Tesla أيضًا لنشر منصة جديدة تسمى Autobidder في البلاد، حيث تستخدم تقنية تسلا لتعلم الآلة والمنصة السحابية لتحسين أصول مرافق الطاقة، بما في ذلك حزم البطاريات ومحطات التوليد والبنية التحتية للتوزيع، وقد كتبت شركة تسلا في صفحة المنتجات الخاصة بها: "يمكن الوثوق بـ Autobidder للحصول على الإيرادات مباشرة بعد تنشيط المشروع".

وهي تستخدم التكنولوجيا بالفعل في تركيب بطاريات Hornsdale، كما قالت أنها أضافت منافسة لخفض أسعار الطاقة، فيما قد تكون الشركة مهتمة أيضًا بنشر تكنولوجيا شبكة المركبات على نطاق أوسع، وقد تعاونت مؤخرًا مع Octopus energy في المملكة المتحدة لتقديم أسعار كهرباء أرخص لأصحاب Telsa الذين لديهم أيضًا ألواح شمسية أو Powerwall أو كليهما.