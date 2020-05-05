شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة بث الألعاب GeForce Now تضم 21 لعبة جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة NVIDIA ما يصل إلى 21 لعبة جديدة في خدمتها المميزة لبث الألعاب GeForce Now، كما أكدت الشركة على دعم تقنية DLSS 2.0 التي تحقق الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعى وكارت الشاشة RTX وذلك بحسب موقع gizchina الصينى.
وقد انتشرت مؤخرا خدمات بث الألعاب بشكل واضح منذ العام الماضي، حيث قدمت جوجل خدمة Stadia، بينما كشفت عملاق البرمجيات عن Project Cloud، كما أطلقت NVIDIA خدمة GeForce Now، فيما تعد خدمة GeForce Now واحدة من أفضل خدمات بث الألعاب، حيث تدعم الكثير من منصات الألعاب.
ولقد بدأت الخدمة في دفع الإصدار التجريبي من الخدمة على منصة الأندرويد خلال العام الماضي، ومن ثم توفرت لجميع المستخدمين في شهر فبراير، كما أكدت NVIDIA على خططها للإعلان عن مزيد من الألعاب لخدمة GeForce NOW أسبوعياً، واليوم تقدم الشركة بالفعل 21 لعبة جديدة للمستخدمين.
كما وفرت الشركة تحسينات في تقنية التعلم الآلي بهدف تعزيز معدل الإطارات، وإنتاج صور حادة ومميزة في الألعاب، إلا أن لعبة Control هي اللعبة الوحيدة التي تدعم تقنية DLSS 2.0 في الوقت الحالي، على أن تأتي لكلاً من لعبة MechWarrior 5: Mercenaries، وDeliver US The Moon قريباً.
وفيما يلى نعرض قائمة الألعاب الجديدة في خدمة بث الألعاب GeForce NOW
لعبة Moving Out
لعبة (SnowRunner (Epic Games Store
لعبة Amnesia: The Dark Descent
لعبة Assassin’s Creed Brotherhood
لعبة Battle Chasers: Nightwar
لعبة Dead Island Definitive Edition
لعبة Drug Dealer Simulator
لعبة Earth 2160
لعبة Fire Pro Wrestling World
لعبة Medieval Engineers
لعبة Might & Magic Heroes VII – Trial by Fire
لعبة S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky
لعبة S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
لعبة Saints Row 2
لعبة Sanctum 2
لعبة SpellForce – Platinum Edition
لعبة Steel Division: Normandy 44
لعبة The Council – Episode 1
لعبة THE KING OF FIGHTERS XIII
لعبة Trainz: A New Era
لعبة YLands
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