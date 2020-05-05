خدمة Microsoft Teams تكسر حاجز 75 مليون مستخدم نشط يوميًا

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل المزيد والمزيد من الشركات عبر الإنترنت مع تزايد عدد الأشخاص الذين يعملون من المنزل خلال فترة تفشي فيروس COVID-19. وبالتالي، فنحن لم نتفاجأ عندما أعلنت شركة مايكروسوفت أن خدمة Microsoft Teams تضم الآن أكثر من 75 مليون مستخدم نشط يوميًا.

شهدت خدمة Microsoft Teams زيادة بنسبة 70 في المئة في عدد المستخدمين النشطين يوميًا منذ شهر مارس من العام 2020 عندما كانت تملك حوالي 44 مليون مستخدم نشط يوميًا فقط. وبخصوص هذا الموضوع، صرح الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، السيد Satya Nadella أثناء الكشف عن النتائج المالية للشركة بالقول : ” رأينا أكثر من 200 مليون مشارك في الإجتماعات خلال يوم واحد هذا الشهر، مما أدى إلى توليد أكثر من 4.1 مليار دقيقة من الإجتماعات “. وأضاف : ” لدى Microsoft Teams الآن أكثر من 75 مليون مستخدم نشط يوميًا، يتفاعلون في أشكال غنية من التواصل والتعاون، وثلثهم شاركوا الملفات أو تعاونوا عليها أو تفاعلوا معها “.

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يُعد نجاح Microsoft Teams، على الأقل مقارنة مع بعض الخدمات الأخرى مثل Slack، مثالاً على الكيفية التي يمكن بها لشركة مايكروسوفت جلب خدماتها الجديدة بسرعة إلى عدد كبير من المستخدمين من خلال الإستفادة من قاعدة مستخدميها الحاليين. قامت الشركة بذلك في الماضي بإستخدام برامج مثل Internet Explorer في نظام الويندوز، وبرنامج SharePoint في Office. بالإضافة إلى ذلك، تعد خدمة Microsoft Teams جزءًا من فئة منتجات Microsoft Commercial Cloud التي يراقبوها المستثمرون عن كثب والتي نمت إيراداتها في الفصول الأخيرة.

وفي حالة إذا لم تسمع عن Microsoft Teams، فهي خدمة تضم مجموعة من الأدوات والتي تتيح للفرق الكبير والصغيرة على حد سواء من التواصل بشكل فعال مع بعضها البعض أثناء العمل على مشاريع مشتركة أو منفصلة. وقد إكتسبت خدمة Microsoft Teams شعبية كبيرة جدًا في مدة زمنية وجيزة.