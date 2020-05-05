شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحميل تطبيق Google Messages أكثر من مليار مرة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوز تطبيق الرسائل النصية الرسمي من جوجل Messages مليار عملية تنزيل على متجر Google Play، ووفقًا لتقارير Android Police، تجاوز تطبيق المراسلة هذه العلامة الأسبوع الماضي.

ولا يأتي التطبيق مثبتًا مسبقًا على الهواتف الذكية، لذلك من غير المألوف والمثير للإعجاب أن يتمكن تطبيق رسائل جوجل من الوصول إلى هذا الإنجاز، حيث يأتي تطبيق Google Messages مع واجهة مستخدم نظيفة وبديهية ويوفر أدوات مثل تحرير الصور وتعيين التذكيرات وقراءة الإيصالات ويظهر أيضًا أنه إذا كان شخص ما يكتب.

وفي الآونة الأخيرة، تلقى التطبيق أيضًا دعمًا لـ RCS (خدمة الاتصالات الغنية)، ومع إضافة RCS، تمكن التطبيق من أداء وظائف الوسائط المتعددة بكل سهولة، وبعد تضمين مستخدمي RCS، يصبح بإمكانهم إرسال وسائط مثل ملفات GIF والصور عالية الدقة ومقاطع الفيديو والرسائل الأطول وكذلك إرفاق الملفات.

كذلك ففي ديسمبر العام الماضي، قدمت جوجل ميزة الحماية من البريد العشوائي في تطبيق الرسائل لنظام أندرويد.

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وقالت جوجل في بيان لها: "من خلال الحماية من الرسائل غير المرغوب فيها للرسائل، نحذرك من وجود رسائل غير مرغوب فيها ومواقع غير آمنة اكتشفناها، لذلك فإذا رأيت تحذيرًا مشتبهًا به في الرسائل غير المرغوب فيها في الرسائل، يمكنك مساعدتنا في تحسين نماذج الرسائل غير المرغوب فيها من خلال إخبارنا إذا كانت غير مرغوب فيها أم لا".

وإلى جانب الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها، قالت جوجل، ستتمكن أيضًا من حظر المحادثة بأكملها أيضًا، وقالت الشركة: "بفضل الكشف عن الرسائل غير المرغوب فيها في الوقت الفعلي، تجعل الرسائل الدردشة أسهل وأكثر أمانًا.

وتعمل هذه الميزة مع بيانات رسالتك مع الحفاظ على خصوصية رسائلك، وهي اختيارية" لذا يمكنك التحكم فيها "، فيما تحاول الرسائل اكتشاف الرسائل غير المرغوب فيها ويتيح لك حظر مرسلي الرسائل غير المرغوب فيها والإبلاغ عنها.