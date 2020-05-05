شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عالم فلك أمريكى يلتقط أوضح صور على الإطلاق لحفر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط عالم فلك أوضح صور لفوهات القمر فى العالم من خلال الجمع بين عدة لقطات لخط القمر، حيث يلتقى الضوء مع الظلام، بعد أن قام عالِم الفلك المقيم فى كاليفورنيا أندرو مكارثى بتجميع آلاف الصور معًا لمراحل القمر لإظهار سطحه بوضوح فائق لم يسبق له مثيل.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، استغرق مكارثى ما يصل إلى أسبوعين لتصوير إطارات أطوار القمر، مع زيادة كمية السطح المضاء من الأرض.



حفر القمر

وبسبب انحراف الضوء الناجم عن "الفاصل القمرى" وهو الخط الفاصل بين الجانبين الفاتح والمظلم للقمر، ظهرت الخصائص المختلفة مثل الفوهات ممدودة بوضوح.

والتقط مكارثى لقطات لسطح القمر حيث كان التأثير أكثر وضوحًا ودمجها معا، لتكشف النتيجة النهائية المذهلة عن مجموعة رائعة من الحفر والعيوب على القمر البالغ عمره 4.5 مليار عام.

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صورة القمر

ونشر مكارثى هذه الصور على حسابه على إنستجرام، ووصف مشروعه الذى أطلق عليه 'All Terminator'، بأنها "وحش"، وقال عبر حسابه: "قد يبدو هذا القمر مضحكًا قليلاً بالنسبة لك، وذلك لأنه مشهد مستحيل، فخلال أسبوعين من تصوير القمر، التقطت جزء الصورة الذى يحتوى على أكبر قدر من التباين، وقمت بمحاذاته ومزجه لإظهار النسيج الغنى عبر السطح بأكمله".



حفر القمر عن قرب

وأضاف: "كان هذا مرهقًا على أقل تقدير، نظرًا لأن القمر لا يصطف يومًا بعد يوم، لذلك يجب تعيين كل صورة إلى كرة ثلاثية الأبعاد وتعديلها للتأكد من محاذاة كل وحدة منها".

واستكمل: "قد أحاول أو لا أجرب هذا مرة أخرى بمراحل تضاؤل القمر ​​اعتمادًا على التعليقات وردود الفعل التى سأتلقاها".