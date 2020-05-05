شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 متصفحات بديلة لمتصفح جوجل كروم فى أندرويد.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على عكس أبل التي لا تسمح بجعل أي متصفح غير سفاري يكون المتصفح الافتراضى فى أجهزتها، نجد أن جوجل تسمح بتثبيت أي متصفح ويب من متجر جوجل بلاي وتعيينه كمتصفح افتراضي، مما يمنح مستخدمي أجهزة أندرويد خيارات أكثر لتصفح الإنترنت، وفيما يلى نعرض أبرز 3 متصفحات ويب بديلة لمتصفح جوجل كروم على أندرويد

1- متصفح Mozilla Firefox: تعتمد معظم متصفحات الويب المتاحة لنظام التشغيل أندرويد على محرك كروميوم Chromium مفتوح المصدر، وهذا يعني أن جميعها تقوم بتحميل صفحات الويب بالطريقة نفسها، مع تساوي معظمها في الأداء والمميزات وغيرها، ولكن متصفح Firefox يعتبر استثناءا رئيسيًا لهذه القاعدة حيث يعتبر أحد المتصفحات القليلة الموجهة لأجهزة أندرويد يأتي مع محرك مخصص تمامًا وهو محرك GeckoView المستخدم في إصدار سطح المكتب.

وحتى وقت قريب كان هناك فرق كبير بين متصفح Firefox ومتصفح كروم في هواتف أندرويد من حيث الأداء والسرعة، ولكن في الفترة الأخيرة أُدخلت العديد من التحسينات للمتصفح خاصة في مجال السرعة جعلته متكافئًا إلى حد ما مع متصفح كروم في أندرويد.

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ولكن الميزة الرئيسية لاستخدام Firefox في أندرويد هي المجموعة الكبيرة من الإضافات التي تدعمها مثل: uBlock Origin و Ghostery و HTTPS Everywhere، بالإضافة لميزات أخرى مثل: المزامنة مع حسابات Firefox، ووضع القارئ Reader Mode، وأداة لحظر تتبع المواقع.

2- متصفح DuckDuckGo: يركز محرك بحث DuckDuckGo على الخصوصية، وبرغم أنه لا يأتي بالكثير من الميزات ولكنه يقدم تجربة تصفح رائعة خاصة فيما يتعلق بحماية المستخدم من التتبع عبر الإنترنت، ولا يدعم المتصفح المزامنة أو تثبيت الإضافات، ولكنه يحظر أدوات التتبع بشكل افتراضي، ويقدم تصنيف خصوصية لكل موقع ويب تزوره مع قائمة كاملة بكل أدوات التتبع المستخدمة في الموقع ومعلومات عنها بطريقة سهلة الفهم، كما يضم ميزة مسح جميع علامات التبويب وبيانات التصفح بنقرة واحدة.