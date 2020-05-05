شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيع بيانات نصف مليون مستخدم لتطبيق Zoom على الإنترنت المظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برز Zoom كواحد من أكثر تطبيقات مؤتمرات الفيديو شيوعًا خلال الأوقات الحالية، ومع ذلك فإن صعوده إلى الصدارة جعله أيضًا هدفًا ساخنًا لمجرمى الإنترنت، فوفقا لتقرير لوكالة بلومبرج، نقلا عن صحيفة صنداى تايمز، تم العثور على تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بأكثر من نصف مليون مستخدم Zoom على الويب المظلم للبيع مقابل 1 بنس.

وبحسب ما ورد اشترت شركة الاستخبارات الأمنية السيبرانية Cyble هذه البيانات من شخص يتحدث الروسية من خلال خدمة الرسائل المشفرة Telegram، وتم إبلاغ Zoom بهذه المشكلة ، ووفقًا لتقرير Bloomberg.

وقال متحدث باسم الشركة أنها استأجرت العديد من شركات الاستخبارات للعثور على عمليات تفريغ كلمة المرور والأدوات المستخدمة فى إنشائها، بالإضافة إلى إغلاقها لآلاف مواقع الويب التى تحاول خداع المستخدمين لتنزيل برامج ضارة أو التخلى عن بيانات اعتمادهم.

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ونُقل عن المتحدث قوله: "نواصل التحقيق، ونغلق الحسابات التى وجدنا أنها تعرضت للاختراق، ونطلب من المستخدمين تغيير كلمات المرور الخاصة بهم إلى شيء أكثر أمانًا، ونتطلع إلى تنفيذ حلول تقنية إضافية لتعزيز جهودنا".

وخلال الأسبوع الماضى، اعترفت الشركة أنه ليس لديها أكثر من 300 مليون مستخدم يوميًا، بل لديها 300 مليون مشارك يوميًا فى اجتماعات Zoom، وجاء هذا التوضيح بعد أيام من ادعاء Zoom أن قاعدة مستخدميها نمت إلى أكثر من 300 مليون مستخدم يوميًا.

وقالت Zoom فى تصريح لموقع The Verge: نحن متواضعون وفخورون لمساعدة أكثر من 300 مليون مشارك يوميًا فى الاجتماعات على البقاء على اتصال خلال هذا الوباء، وفى منشور بالمدونة فى 22 أبريل أشرنا عن غير قصد إلى هؤلاء المشاركين بـ "المستخدمين" و "الأشخاص".،وعندما أدركنا هذا الخطأ، قمنا بتعديل الصياغة إلى "المشاركين".