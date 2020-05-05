شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تعتزم تمديد إغلاق مراكزها للتوزيع فى فرنسا حتى 8 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عملاق التجارة الالكترونية أمازون، اليوم الاثنين، إنه يعتزم تمديد إغلاق مراكزه للتوزيع في فرنسا حتى الثامن من مايو .

ومراكز التوزيع الستة للشركة الأمريكية مغلقة منذ السادس عشر من أبريل في أعقاب حكم قضائي أمرها بتقييد توزيع منتجاتها أثناء جائحة كوفيد-19 أو مواجهة غرامات ضخمة.

وقالت أمازون "مما يؤسف له، أن هذا يعني أننا ندرس تعليق النشاط بصفة مؤقتة في مراكزنا للتوزيع حتى نهاية يوم الثامن من مايو"، مضيفة أنها ما زالت تراجع كيفية العمل في إطار الحكم القضائي.

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ومازال مؤسس شركة أمازون يثيرجدلا واسعا، فبعد دعوة، جيف بيزوس، أغنى أغنياء العالم الناس للتبرع من أجل حماية موظفيه ومساعدتهم على التصدى لمرض "كورونا" الشهر الماضى والتى أشعلت غضباً عارماً، عادت شركته إلى الأضواء مجددا.

فمن شركة تضعها الولايات المتحدة على القائمة السوداء، أبرمت "أمازون"، التى أسسها بيزوس، صفقة لشراء كاميرات تعمل على قياس حرارة الموظفين فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد.