شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فرنسا تختبر تطبيقها الخاص بتتبع كورونا 11 مايو الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت فرنسا من أوائل الدول التى سعت إلى إنشاء تطبيق COVID-19 لتتبع جهات الاتصال، وهى الآن على وشك معرفة كيفية عمل تطبيقها عمليًا، إذ صرح وزير الشئون الرقمية "سيدريك أو" بأن تطبيق StopCOVID سيدخل مرحلة الاختبار الحقيقية خلال الأسبوع المقبل، ابتداء من يوم 11 مايو، حيث ستبدأ البلاد فى تخفيف إجراءات إغلاق الجائحة.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، لم يذكر سيدريك متى قد يكون التطبيق جاهزًا للاستخدام على نطاق واسع، على الرغم من أنه من المرجح أن يعتمد على النتائج الأولية.

Advertisements

وأكد "أو" أن فرنسا لن تتخلى عن رغبتها فى إجبار أبل على التقليل بعض الشىء من قيودها الخاص بالبلوتوث عبر هواتف أيفون، فرغم اعترافه بأن من النهج المركزى لفرنسا الذى يعتمد على تخزين معرفات جهات الاتصال الإيجابية فى مكان واحد يعانى من خلل، لكنه جادل بأن الطريقة التى يدعمها نظام iOS "معطلة"، كما يُزعم أن هذه الطريقة تتمتع بحماية أقل للبيانات، كما تنطوى التخلى عن السيطرة، مما يجعل من الصعب على السلطة الصحية التعلم من المعلومات دون أن تطلب من شركات التكنولوجيا.

وأوضح "أو" أن السيطرة الفرنسية على السياسة الصحية هى "امتياز سيادي" لا ينبغى تسليمه إلى الشركات الخاصة.

وأشار أيضًا إلى أن فرنسا ستمضى قدمًا بغض النظر عما إذا كانت أبل قد غيرت رأيها أم لا، مشيرا أن نسخة التطبيق على هواتف أيفون "مرضية"، ومع ذلك، من الواضح أن الحكومة الفرنسية تأمل أن تنحنى أبل بحلول الوقت الذى تكون فيه StopCovid متاحا للمواطنين على نطاق واسع.